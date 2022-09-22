Gündem İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağa görüntülerle cevap verdi İzle yalancı
POLİTİKA

İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Marmaris'te çıkan yangını sığınmacıların çıkardığını öne sürdü. Yangının 85 yaşındaki bir arıcının yaktığı ateş sonucu çıktığının açıklanmasına rağmen sığınmacıları hedef gösteren Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çataklı, "İşin aslı yangın, 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi." dedi. Çataklı, yangının çıktığı bölgenin görüntülerini paylaşarak Özdağ'a, "İzle yalancı" diye seslendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağa görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı
İsmail Çataklı-Ümit Özdağ

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada yangının, bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yakması sonucu çıktığı belirlendi.

ÖZDAĞ YİNE SIĞINMACILARI HEDEF GÖSTERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yangının arıcılık yapan M.Y.'nin yaktığı ateş sonucu çıktığının açıklanmasına rağmen bir kez daha sığınmacılar üzerinden provokasyona girişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor." dedi.

Yangının sığınmacılar tarafından çıkarıldığını öne süren Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Özdağ'ın tweetini alıntılayan Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha…

Şimdi de Muğla’daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış!

İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü.

Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi."

Çataklı, yangının çıktığı bölgenin görüntülerini paylaşarak Özdağ'a "İzle yalancı" diye seslendi.

İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı
OYNAT 00:24
İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı
Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Marmaris'te çıkan yangını sığınmacıların çıkardığını öne sürmüştü. Yangının 85 yaşındaki bir arıcının yaktığı ateş sonucu çıktığının açıklanmasına rağmen sığınmacıları hedef gösteren Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çataklı, 'İşin aslı yangın, 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi.' dedi. Çataklı, yangının çıktığı bölgenin görüntülerini paylaşarak Özdağ'a, 'İzle yalancı' diye seslendi.


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