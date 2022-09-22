Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada yangının, bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yakması sonucu çıktığı belirlendi.

ÖZDAĞ YİNE SIĞINMACILARI HEDEF GÖSTERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yangının arıcılık yapan M.Y.'nin yaktığı ateş sonucu çıktığının açıklanmasına rağmen bir kez daha sığınmacılar üzerinden provokasyona girişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor." dedi.

Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor. https://t.co/0qLmv6eHsq REKLAM September 21, 2022

Yangının sığınmacılar tarafından çıkarıldığını öne süren Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Özdağ'ın tweetini alıntılayan Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha…

Şimdi de Muğla’daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış!

İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü.

Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi."

Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha…



Şimdi de Muğla’daki yangını

sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış!



İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü.



Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi. https://t.co/MN7EGr0OPp REKLAM September 22, 2022

Çataklı, yangının çıktığı bölgenin görüntülerini paylaşarak Özdağ'a "İzle yalancı" diye seslendi.

OYNAT 00:24 İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Marmaris'te çıkan yangını sığınmacıların çıkardığını öne sürmüştü. Yangının 85 yaşındaki bir arıcının yaktığı ateş sonucu çıktığının açıklanmasına rağmen sığınmacıları hedef gösteren Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çataklı, 'İşin aslı yangın, 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi.' dedi. Çataklı, yangının çıktığı bölgenin görüntülerini paylaşarak Özdağ'a, 'İzle yalancı' diye seslendi. BiP'te paylaş

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