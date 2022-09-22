İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada yangının, bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yakması sonucu çıktığı belirlendi.
ÖZDAĞ YİNE SIĞINMACILARI HEDEF GÖSTERDİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yangının arıcılık yapan M.Y.'nin yaktığı ateş sonucu çıktığının açıklanmasına rağmen bir kez daha sığınmacılar üzerinden provokasyona girişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor." dedi.
Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor. https://t.co/0qLmv6eHsq
Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor. https://t.co/0qLmv6eHsq— Ümit Özdağ (@umitozdag) September 21, 2022
Yangının sığınmacılar tarafından çıkarıldığını öne süren Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Özdağ'ın tweetini alıntılayan Çataklı şu ifadeleri kullandı:
"Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha…
Şimdi de Muğla’daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış!
İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü.
Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi."
Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha…
Şimdi de Muğla’daki yangını
sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış!
İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü.
Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi. https://t.co/MN7EGr0OPp
Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha…
Çataklı, yangının çıktığı bölgenin görüntülerini paylaşarak Özdağ'a "İzle yalancı" diye seslendi.