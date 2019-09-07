Gündem İSMEK yerine Halkevleri
POLİTİKA

İSMEK yerine Halkevleri!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yıkım furyası sanat ve meslek eğitim kursları İSMEK’e uzandı. Haziranda sözleşmesi biten 2 bin 500 personeli fiili olarak işten çıkaran İmamoğlu 60’a yakın kursu kapattı. Kapatılan İSMEK’in yerine CHP’nin ideoloji kampına dönen Halkevleri benzeri bir model getirileceği belirtiliyor.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu 60'a yakın şubesini kapattığı İSMEK kurslarında çalışan 2500 personelin de işine son verdi.
Ekrem İmamoğlu 60'a yakın şubesini kapattığı İSMEK kurslarında çalışan 2500 personelin de işine son verdi.

İstanbul’da bugüne kadar 307 branşta, 242 merkezde, 3 bin 109 eğitimciyle 3 milyon 250 bin mezun veren İSMEK kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. İSMEK bünyesinde çalışan 2 bin 500’e yakın yarı-zamanlı personelin sözleşmesi Haziran ayında bitmişti. Daha önce sözlemeler sürekli yenilenirken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sözleşmeleri uzatmadı.

Ekrem İmamoğlu

60’A YAKIN KURSA KİLİT

Böylece İSMEK’te çalışan personelin büyük çoğunluğu fiili olarak işten çıkarıldı. İstanbul’da kadın-erkek yüzbinlerce insana iş kapısını aralayan İSMEK’te operasyon bununla bitmedi. İBB, bu hafta içerisinde 60’a yakın İSMEK kursunu kapatma kararı aldı. Gerekçe olarak da “binaların depreme dayanıklı olmaması” ve “yangın yönetmeliğine uygun olmaması” gösterildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise kursların kapatılmayacağını, 20 İSMEK binasının yeni yerlerine taşınacağını iddia etti. Ancak ortada belirlenen bir adres olmaması dikkat çekti.

KIYIM SİNYALİ VERDİLER

İSMEK kurumunda sanat ve mesleki eğitim kursları veriliyordu.

İBB, İSMEK’teki kıyımın önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin sinyalini verdi. Belediye ile anlaşan bir analiz şirketi, İSMEK’te tam zamanlı kadrolu olarak çalışan yönetici ve eğitmenleri bu hafta boyunca mülakattan geçirdi. Personellere “Başka bir yerde çalışmayı düşünür müsünüz?”, “Başka bir iş yapabilir misiniz?” gibi sorular yöneltildi. Kadrolu personel de, ilerleyen günlerde yarı zamanlı işçiler gibi kıyıma uğramaktan endişe ediyor.

TALEP YOK DEYİP KAPATACAKLAR

İSMEK’in adım adım kapatılacağının bir başka göstergesi branş kayıtlarının bir günle sınırlandırılmış olması. Hali hazırda İSMEK’te yöneticilik yapan ismini vermek istemeyen bir kişi oyunu şöyle özetledi: İSMEK’te kayıtlar bu yıl iki kez ertelendi. Yeni açıklanan takvimde ise branş başvuruları 1 günle sınırlandırıldı. Örneğin el sanatlarına kayıt yaptırmak isteyen bir kişi, belirlenen günde kayıt yaptırmazsa bir daha alınmayacak. İSMEK’te kurslar talebe göre açılıyor. Eğer belirlenen günde yeterli sayıda kayıt olmazsa branşlar dolmaz böylece kapatma için gerekçe yaratılmış olur. Ayrıca İSMEK’in alt yapısı da onbinlerce kaydı 1 hafta da yapmaya yeterli değil”

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İDEOLOJİK KURUMLARA GERİ DÖNÜŞ

Adım adım tasfiye edilen İSMEK’in CHP’nin ideolojik devşirme kampı gibi çalışan Halkevleri’ne benzer bir modele dönüştürüleceği belirtiliyor. İSMEK’te çalışan bir eğitmen ise, kurslarda unutulmaya yüz tutan hat, tezhip, ebru gibi geleneksel Türk-İslam sanatlarının yeniden ihya edildiğini, İSMEK’in kapatılmasıyla bu sanatların gelecek nesillere aktarılamama tehlikesi taşıdığını ifade etti. CHP'nin öncülüğünde 1932'de yılında kurulan Halkevleri, zaman içerisinde marjinal sol grupların karargahına dönüştü. Halkevlerini bugünkü tek misyonu ise “AK Parti karşıtlığı..”

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