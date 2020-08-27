Yüzme bilmeden göle giren 5 kişiden 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Eğirdir Gölü’nün Yalvaç yakınlarındaki Hoyran bölgesinde bulunan Taşevi plajında meydana geldi. Osman ve Orhan Yıldırım kardeşler, üç arkadaşıyla birlikte plaja gitti. Burada 5 arkadaş su üzerinde duran dubaya çıkıp atlamaya başladı.

DHA Osman ve Orhan Yıldırım kardeşler boğularak hayatını kaybetti.

Yüzme bilmeden göle girdiler

Yüzme bilmediği öğrenilen 5 arkadaş, iddiaya göre dubanın gölün açığına doğru çekildiğini fark edemedi. Suya atladıklarında derin yerde olduklarını anladıklarında 5 arkadaş paniğe kapılarak çevreden yardım istedi.

FOTOĞRAF 8 Ayberk Topçu (15), ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyü Asma köprü mevkisinde, serinlemek için bölgedeki gölete girdi. Topçu, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve dalgıçlar, köylüler ile birlikte gölette arama çalışması başlattı. Bu arada, Ayberk Topçu'nun babası Gökhan Topçu da ekiplerle suya girerek oğlunu arama çalışmasına katıldı. Baba Topçu'nun daha sonra gölet kenarında ekiplerin çalışmasını izlediği görüldü. Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından bulunan Topçu'nun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Oğlunun cesedinin sudan çıkarılması sırasında sinir krizi geçiren baba Gökhan Topçu'ya sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.. Öte yandan, oğlunun ölüm haberini alan anne Çiğdem Topçu'yu yakınları sakinleştirmeye çalışırken, kalp krizi geçirdiği belirtilen dede Asım Topçu'nun da Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Zonguldak'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu Bu acıya yürek dayanmaz: Yakınları sinir krizi geçirdi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cesedi, 3,5 saat süren arama çalışmalarının sonunda vatandaşlar tarafından bulundu. BiP'te paylaş

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İki kardeş boğuldu



Plajda bulunan ve yüzme bilen vatandaşlar yardım isteyen gençleri kurtarmak için suya girdi. Üç kişi kurtarılırken, Osman Yıldırım ve kardeşi Orhan Yıldırım ise boğuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kurtarılan üç kişiyi tedavisi için Yalvaç Devlet Hastanesi‘ne götürdü. Osman ve Orhan Yıldırım kardeşlerin cesetleri ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.