Isparta'da arı kovanı hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, hırsızlık olayının A.Ş.E, E.E. ve H.A. isimli üç şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalınan kovanların H.A. tarafından Antalya'ya götürüldüğü belirlenirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla A.Ş.E. ve E.E. Atabey ilçesinde, H.A. ise Antalya'nın Aksu ilçesinde yakalandı. Ele geçirilen 7 adet arı kovanı sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.