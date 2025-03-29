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Isparta'da arı kovanı hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Isparta'da arı kovanı hırsızları JASAT'tan kaçamadı

12:0129/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
IHA
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Petek hırsızları yakalandı
Petek hırsızları yakalandı

Isparta'nın Atabey ilçesinde meydana gelen arı kovanı hırsızlığı olayında Antalya'ya götürülen kovanlar sahibine teslim edilirken, 3 şüpheli yakalandı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde 17 Mart 2025 tarihinde C.G. isimli şahsın bahçesinde arı kovanı hırsızlığı meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, kapsamlı bir araştırma başlattı.


Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, hırsızlık olayının A.Ş.E, E.E. ve H.A. isimli üç şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalınan kovanların H.A. tarafından Antalya'ya götürüldüğü belirlenirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla A.Ş.E. ve E.E. Atabey ilçesinde, H.A. ise Antalya'nın Aksu ilçesinde yakalandı. Ele geçirilen 7 adet arı kovanı sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


#ısparta
#Arıcılık
#Hırsızlık

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