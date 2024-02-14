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Isparta'da sağanak taşkına yol açtı tarım arazilerini su bastı

Isparta'nın Aksu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu bazı tarım arazilerini su bastı.

Semih Bozkuş
00:56 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Isparta'da sağanak yağış.
Isparta'da sağanak yağış.

Isparta'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde etkili olan sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

Taşkından merkez ile Karağı, Koçular ve Karacahisar köylerindeki bazı tarım alanları etkilendi.

Aksu Kaymakam Vekili Mesut Akın, AA muhabirine, bazı köylerde sağanağın etkisiyle su baskınları olduğunu söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunu ve tedbir aldığını belirten Akın, "Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Dere kenarlarında olan tarım arazilerinin bir kısmı taşkından etkilendi. Kaymakamlığımızın tüm kurumları teyakkuz halindedir. İnşallah süreci kayıpsız atlatacağız." diye konuştu.

Öte yandan, kaymakamlıkça yılkı atları olmak üzere yabani hayatın ve sokak hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi için çalışmalar yürütülüyor.



#Isparta
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#yağmur
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