Isparta'da sağanak taşkına yol açtı tarım arazilerini su bastı

Taşkından merkez ile Karağı, Koçular ve Karacahisar köylerindeki bazı tarım alanları etkilendi.

Ekiplerin sahada olduğunu ve tedbir aldığını belirten Akın, "Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Dere kenarlarında olan tarım arazilerinin bir kısmı taşkından etkilendi. Kaymakamlığımızın tüm kurumları teyakkuz halindedir. İnşallah süreci kayıpsız atlatacağız." diye konuştu.