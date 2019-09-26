Gündem Ispartaya şehit ateşi düştü
İSPARTA

Isparta’ya şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Ispartalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber Merkezi DHA
Muhammed Ceylan
Muhammed Ceylan


Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle dün çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Muhammed Ceylan’ın yaralandığı haberini alan Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde oturan anne ve babası Ankara’ya gitti.

Şehit oldu

Şehit Muhammed Ceylan'ın baba evi

Hastanede tedavisi süren Muhammed Ceylan bugün tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan’ın şahadet haberini alan anne ve babası büyük üzüntü yaşadı.

Bu yıl şubat ayında görevine başlayan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan’ın cenazesinin yarın memleketi Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde toprağa verilmesi için hazırlık yapıldığı kaydedildi. Şehidin Salur köyündeki baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşular da taziye için eve geldi.

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