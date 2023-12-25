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Savaş suçlarının üzerini yalan haberlerle örtmeye çalışıyorlar: Sanal teröristler

Sosyal medyada bir grup, İsrail’in Gazze soykırımını meşru göstermek için örgütlendi. Tamamına yakını X’te ‘mavi tikli’ olan bu provokatörler gazeteci, ünlü veya yüksek takipçili hesapların paylaşımlarına yorum yaparak dezenformasyonun daha fazla ve hızla yayılmasını sağlıyor.

Burak Doğan
04:00 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:11 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail’in Gazze’de acımasız soykırım girişimi sürerken, yapılan katliamı meşrulaştırmaya yönelik sosyal medyada da algı çalışmalarını sürdürüyor. İsrail’in için dezenformasyon içerikli paylaşımların 4’te 3’ünün mavi tikli hesaplardan Twitter üzerinden paylaşıldığı ortaya çıktı. Doğrulanmış hesaplar üzerinden dezenformasyon kampanyasını sürdüren İsrail’in Filistin’deki saldırılarını meşru göstermek için kullanılan hesapların paylaşımları yapılan araştırmaya göre yüzde 74 asılsız olduğu ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu hesapların İsrail’in işlediği savaş suçlarını gündemden düşürmek adına yalan bilgiyi dolaşımda tutmaya çalıştığı tespit edildi. İsrail’i aklama kampanyasını yürüten hesaplar, yalan paylaşımları gazeteci, ünlü veya yüksek takipçili hesapların paylaşımların altına yorum yaparak daha fazla yayılmasını sağlıyorlar.

TÜRKÇE PAYLAŞIMLAR DA YAPIYORLAR

Aralarında İsrail asıllı Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir grup İsrailli, mesajlarını Türkçe atarak, provokasyonun geniş bir kitleye ulaştırdıkları belirtildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre özellikle “İsrail ordusunun kafası kesilmiş 40 bebek bulduğu” şeklindeki yalan haberi provokatif olarak gündeme getiren ana hesaplardan birisinin hem Türk vatandaşı hem de İsrail vatandaşı ortaya çıktı. Söz konusu hesaplardan biri olan @ShemaNews adlı X hesabının Aksa Tufanı Operasyonu olan 7 Ekim tarihinden önce 23 Temmuz’da yaptığı bir paylaşımda Türkiye’de doğup büyüyüp askerliğini de Türkiye’de yaptığını da itiraf ediyor. Türkçe konuşan diğer hesapların ise İsrail’de yaşadıklarına dair paylaşımları ortaya çıktı.




#İsrail
#Terör
#Sosyal Medya
2 saat önce
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