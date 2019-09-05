İşsiz bir hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı şirketlerden çıkartılan işçiler Fatih’teki İBB binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. “İşçiye uzanan eller kırılsın”, “İmamoğlu sözünde dur”, “İşçi burada İmamoğlu tatilde” sloganları atan eylemciler mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. İşten kovulan İBB personeli, tek isteklerinin ise işlerine geri dönmek olduğunu belirtti.

YÜZÜMÜZ KIZARIYOR

Murat Terzioğlu

Murat Terzioğlu: Elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim kötü bir niyetimiz yok. Tek amacımız ailemizin nafakasını kazanmak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ricada bulunuyorum. Gelsin bizimle dertleşsin. Benim 2 çocuğum var. Onlar da işsiz kaldığımızın farkında. Bu bir baba olarak benim yüzümü kızartıyor.

BİZİ REZİL ETTİLER

Aydın Cevahir

Aydın Cevahir: Ağır vasıta kamyon şoförü olarak çalışıyordum. Ekrem İmamoğlu’nun bize yapmış olduğu yakıştırmaları uygunsuz buluyorum. Bu durumu onuruma yediremiyorum çünkü bizi rezil ettiler. İBB Başkanı İmamoğlu her fırsatta ‘Allah aşkına bu olur mu?’ diyor. Biz de ona ‘Allah aşkına böyle işten çıkarma olur mu?’ diyoruz. Artık samimiyetinden de şüphe ediyoruz.

SMS’LE KOVULMAK ONUR KIRICI

Cengiz Saraç

Cengiz Saraç: Bizler mesaj yoluyla onur kırıcı bir şekilde işten çıkartıldık. Bunu nasıl kabul edebiliriz. Sorumlu olduğumuz bir ailemiz var. Onlar için mücadele ederken bir anda işimizden oluyoruz. Bundan sonra nasıl davranacağımızı, nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyorum. İşimize geri dönünceye kadar burada bekleyişimizi sürdüreceğiz.

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KARA KARA DÜŞÜNÜYORUM

Emrah Beygirci

Emrah Beygirci: 29 Ağustos’tan beri burada yatıp kalkıyoruz. Bu ay bir şekilde idare edeceğiz ancak önümüzdeki ay nasıl geçineceğiz, bilemiyoruz. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Biri yüzde 70 engelli. Her gün iş kıyafetlerimle evden işe diye çıkıyorum. Ama akşam nasıl döneceğim diye kara kara düşünüyorum. Her geçen gün süreç daha da kötüye gidiyor. Tek istediğimiz işimizi geri almak.

Sözünüzü tutun

Bayram Şenocak açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, son seçimle CHP’den AK Parti’ye geçen Çatalca Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Mesut Üner ve çalışanlarla görüşen Şenocak, İBB iştiraklerindeki işçi kıyımına tepki gösterdi. “Biz hangi belediyeyi aldıysak oradaki mevcut kadrolarla yola devam etmekte sıkıntı görmedik” diyen Şenocak, Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi verdiği sözleri hatırlatarak “İnsanlara verdiğiniz sözleri tutun” dedi. Daha sonra İBB önünde eylem yapan işçilerle buluşan Şenocak, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, “Mağdur olan kardeşlerimizin hem hukuki hem de insani noktada sonuna kadar yanında olacağız” diye konuştu.

İBB’DEN YENİ ZAM

23 Haziran’da İBB Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, 5 bine yakın işçiyi ekmeğinden ederken, yaptığı zam üstüne zamlarla da vatandaşı isyan ettirdi. İmamoğlu ilk olarak okul servislerine, ticari taksilere, minibüslere, arabalı vapur hatlarına, İBB bisiklet kiralama ücretine zam yaptı. Önceki gün İBB’den yapılan açıklama ile Şubat ayında zaten yüzde 10 zam yapılan Hamidiye suya yüzde 20 ila 50 arasında zam yapıldığı duyurulmuştu. Ardı arkası kesilmeyen zam haberlerinin yenisini ise İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun açıkladı. Ongun, BELTUR’un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 zam yapıldığını belirtti.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR: DEĞNEKÇİLER GERİ GELDİ



Günde 2 milyondan fazla aracın giriş çıkış yaptığı İBB iştiraki İSPARK otoparklarının bazıları 24 saat, bazıları da 12 saat hizmet veriyor. 12 saat hizmet veren otoparkların birçoğunda mesai bitiminin ardından “değnekçi” işgali başladı. Bu adreslerden biri de Fatih’te Eski Galata Köprüsü’ndeki İSPARK otoparkı. 12 saatin ardından ücretsiz olması gereken otoparkta vatandaşlardan en az 10 TL istendiği, araç modeli ve kişiye göre de fiyatlarda değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. 4 kişilik gruplar halinde gece geç saatlere kadar bekleyen değnekçilerin, para vermek istemeyenleri ise tehdit ettikleri öğrenildi.