Kazlıçeşme Sanat’tan yeni döneme merhaba

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat 2022 sanat yılının açılışını sanatçı İsmet Yedikardeş Retrospektif Sergisi ile gerçekleştiriyor.
20 Ocak Perşembe günü, saat 19.00’da gerçekleşecek sergi açılışına; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sanatçı İsmet Yedikardeş, “FORMREFORM” Retrospektif Sergisi Küratörü Mehmet Lütfi Şen ve çok sayıda sanatsever katılacak. Yedikardeş’in tüm dönemlerinden ve farklı sanat disiplinlerinden eserlerinin yer alacağı sergide; sanatçının daha önce hiç sergilenmemiş birçok çalışması da ilk kez Kazlıçeşme Sanat’ta gün yüzüne çıkacak.