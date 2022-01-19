Gündem Kazlıçeşme Sanattan yeni döneme merhaba
İSTANBUL

Kazlıçeşme Sanat’tan yeni döneme merhaba

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat 2022 sanat yılının açılışını sanatçı İsmet Yedikardeş Retrospektif Sergisi ile gerçekleştiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​Kazlıçeşme Sanat’tan yeni döneme merhaba ​
Kazlıçeşme Sanat 2022

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat 2022 sanat yılının açılışını sanatçı İsmet Yedikardeş Retrospektif Sergisi ile gerçekleştiriyor.

20 Ocak Perşembe günü, saat 19.00’da gerçekleşecek sergi açılışına; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sanatçı İsmet Yedikardeş, “FORMREFORM” Retrospektif Sergisi Küratörü Mehmet Lütfi Şen ve çok sayıda sanatsever katılacak. Yedikardeş’in tüm dönemlerinden ve farklı sanat disiplinlerinden eserlerinin yer alacağı sergide; sanatçının daha önce hiç sergilenmemiş birçok çalışması da ilk kez Kazlıçeşme Sanat’ta gün yüzüne çıkacak.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: En temiz ilçelerden biriyiz
GÜNDEM
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: En temiz ilçelerden biriyiz
Komşuyu karıştıran yeraltı sesi

Komşu'yu karıştıran 'yeraltı' sesi

Beş haftadır kâbusu yaşıyorlar: Çıldırmak üzereyiz
Beşiktaş tek golle kazandı

Beşiktaş tek golle kazandı

​Siyah beyazlılar ligde 8 maç sonra deplasmanda galip geldi.
Marketlere kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçesi netleşti

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.
Unutulmaz penaltı atışı

Unutulmaz penaltı atışı

Gaziantep'te ilginç anlar yaşandı.

​Türkiye'nin 18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Boğazların düğümlendiği anlar

Boğazların düğümlendiği anlar

Ahmet Çalık için gerçekleştirilen anmada gözyaşları sel oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Toprağa gömülü halde bulundu, sır perdesi böyle aralanacak.

​İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.