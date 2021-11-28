Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: En temiz ilçelerden biriyiz

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un mahalle ziyaretleri devam ediyor.

Sümer Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ömer Arısoy, ilçedeki temizlik çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, “600’e yaklaşan temizlik ordusuyla İstanbul’un en temiz ilçelerinden bir tanesidir. Bu konuda son derece iddialıyız. Çok eskilerden Zeytinburnulu olmaktan utanılırken şimdi gururla ‘Zeytinburnuluyum’ denen bir ilçedir. Bunu yıllar içerisinde hep birlikte başardık. Şimdi Zeytinburnu’nun hizmetkârlığı bizim sırtımızda. Görevler gelip geçicidir, ben bir vatandaş olarak, Zeytinburnulu hemşehrilerimizle birlikte burada yaşamaya devam edeceğim” dedi.

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