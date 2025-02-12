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İstanbul Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü: Uçuş trafiği aksadı

İstanbul Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü: Uçuş trafiği aksadı

15:0112/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
DHA
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Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalarak uzun süre havada tur attı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından bugün yüzde 20 oranın uçuş iptallerinin yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur atarken, görüş mesafesinin normale dönmesiyle inişlerini gerçekleştirebildi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.






#Meteoroloji
#İstanbul
#Sabiha Gökçen Havalimanı

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