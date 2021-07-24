İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı

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İstanbul'dan sonra dört ile sivrisinek uyarısı: Popülasyonlarında hızlı artış var

Son zamanlarda İstanbul'da sıklıkla görülen Asya Kaplan Sivrisineği'nin, seller ve yıllık toplam yağış miktarları dikkate alındığında Karadeniz Bölgesi'nde ciddi bir tehdit haline gelebileceğine vurgu yapan uzman bilim insanları Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde popülasyonların hızla artış gösterdiğine dikkat çekerek, bu türle mücadelenin etkin şekilde yapılması gerektiğini belirtiyor.