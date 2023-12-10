İstanbul ve bir çok ilde vatandaşlar İsrail'i kınayıp Filistin'e destek için yürüdü

Adapazarı ilçesindeki Salko Camii önünde toplanan kalabalık, Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirdi. Sakarya Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden yürüyen vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önüne geldi. Burada tekbir getiren grup, İsrail'i kınadı.
STK'lar adına konuşma yapan Abdülaziz Üstündağ, “On yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırdı. Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalciler, son 2 aylık süreçte 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinliyi şehit etti.
İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuk tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken, ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek hâlâ işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. Ve ne hazindir ki askeri, ekonomik ve siyasi anlamda büyük güçlere sahip olan İslam ülkeleri de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyorlar. Yalnızca vatanlarını işgale teslim etmedikleri için ağır bedeller ödeyen, yakınlarını kaybeden, evlerini kaybeden ve hatta her an kendi hayatlarını kaybetme tehlikesi bulunan Filistinliler, haklı davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinli kardeşlerimiz, verdikleri mücadele ile insanlığın onurunu korumaya devam ediyorlar” dedi.
“Hiroşima saldırılarında atılan bombaların üç katından fazla bomba atıldı”
Üstündağ şöyle devam etti:
Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu işbirliğinde düzenlenen program için İsrail aleyhinde dövizler taşıyan vatandaşlar Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.
İstanbul ayakta
İHH başta olmak üzere 10 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde binlerce kişi İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze halkının yanında olmak için Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Cami'ne kadar yürüdü. 7 Ekim'den buyana Gazze'de kadın çocuk bebek demeden 17 binin üzerinde insanı katleden İsrail'in saldırılarını protesto etmek için İHH öncülüğünde 10 sivil toplum kuruluşu, Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrağıyla toplanan binlerce kişi, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Cami'ne kadar yürüdü. Grup sık sık, "Katil İsrail" diye slogan attı. İsrail'in öldürdüğü bebekleri göz önüne sermek için grubun önünde bir çocuk tarafından kanlı kefene sarılmış çocuk cenazesi temsili taşındı. Ayasofya önüne kadar yürüyen grup burada açıklama yaptı.
Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Memur-Sen Muş İl Başkanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Muş Şubesi öncülüğünde Belediye Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Burada grup adına İHH Muş Şubesi yönetim kurulu üyesi İkram Filiz, konuşma yaptı.
Samsun'da, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı koordinesinde Memur-Sen, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Cemiyeti üyeleri ile vatandaşlar 23 Nisan Ortaokulu önünde toplandı. Kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazılı dövizlerle İstiklal, Lise ve Gazi caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.
Burdur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen protesto gösterisine katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Köprübaşı mevkisinden yürüyüşe başladı.
Eskişehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Eskişehir Kardeşlik Platformunca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Reşadiye Camisi'nin önünden başlayan, Ulus Anıtı'na kadar devam eden yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
Bursa, , Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da, sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları eylemlerle protesto edildi.