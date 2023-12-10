İstanbul ve bir çok ilde vatandaşlar İsrail'i kınayıp Filistin'e destek için yürüdü

“İşgalci İsrail'in saldırıları bir kere daha gösterdi ki, siyonizm yalnızca Filistin için değil, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya için büyük bir tehdittir. Tarih, çok zalim devletler gördü. Tarih boyunca zalim hiçbir devlet abat olamadı. Her biri er ya da geç işledikleri zulümlerin bedelini çok ağır bir şekilde ödedi ve nesillerine zulümlerini bir utanç olarak bıraktılar. İsrail de Allah'ın izniyle hedefine asla ulaşamayacak. İşgalci İsrail rejimi, yaralıların tedavisini dahi engelliyor. Hatta Gazze'ye yakıt girişini yasaklayarak kuvözdeki bebekleri ve yoğun bakımdaki ağır hastaları ölüme terk ediyor. Yıllardır Filistinlilerin topraklarını işgalci teröristler eliyle gasp eden İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımla Filistinlileri vatanlarını terk etmeye zorluyor. İşgalci İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye tüm dünyanın yaklaşık 80 yıldır acısını unutamadığı Hiroşima saldırılarında atılan bombaların üç katından fazla bomba atıldı.”