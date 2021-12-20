İstanbul'da korkunç cinayet: Komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Olay, saat 18:30 sıralarında Sarıyer Kumköy Kilyos Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kapı komşusu olan İsmail Aktaş (62) ve Alican Samur (24) oturdukları müstakil evlerin ortak kullanılan avlusunda sözlü tartışmaya başladı. Alkollü olduğu öğrenilen İsmail Aktaş yaşanan sözlü tartışma sonrası evinde bulunan av tüfeğiyle İsmail Aktaş’a ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da dehşet: Komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yerde yatan Alican Samur’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan kontrollerde Samur’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Açılan ateş sonucu Alican Samur hayatını kaybederken İsmail Aktaş ise kayıplara karıştı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı avluda uzun süre inceleme yaptı. Kurşunların hedefi olan Samur’un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası cenaze arabasıyla Adli Tıp’a kaldırıldı.

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İstanbul'da dehşet: Komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Aralarında husumet olan ve kapı komşusu olduğu öğrenilen İsmail Aktaş ve Alican Samur’un 1 ay önce kavga ettiği öğrenildi.

Yaşanan kavgada ise İsmail Aktaş, Alican Samur’u bıçakla yaraladı. İsmail Aktaş olaydan bir ay sonra ise evin önünde tartıştığı genç komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Jandarma ekiplerinin kaçan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAF 14 Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhami Cıvak (60) ve Osman Ertaç T. (60) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle bir süre önce husumet oluştu. İkili dün akşam sokaktaki bir binanın içinde karşı karşıya geldi. Mesele hakkında konuşmaya başlayan ikiliden İlhami Cıvak ardından Osman Ertaç T.’yi kapıdan uğurladı. Osman Ertaç T. tam binanın kapısından çıkacağı esnada bıçağını çıkartarak Cıvak’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı. Yere düşen Cıvak’ı bıçaklamaya devam eden Osman Ertaç T., arkadaşını boğazından da bıçakladıktan sonra hızla koşarak kaçmaya başladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.<br> Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İlhami Cıvak’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Cıvak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cıvak’ı öldüren şüphelinin Osman Ertaç T. olduğu tespit edildi. Şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, binanın dışındaki kan izleri takip etmeye başladı. Şahsın yaralı halde 4 sokak yürüdüğünü belirleyen ekipler, kan izlerinin kıraathane önünde yoğunlaştığını gördü. Bunun üzerine içeriye giren polis ekipleri, şüpheli şahsı aradı ancak bulamadı. Devam eden çalışmalarda kan izlerinin bir sokağa gittiğini gören Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir evi dışarıdan incelemeye aldı. Ekipler, mutfak lavabosunda kan izlerini olduğunu tespit etti. Bunun üzerine içeriye baskın düzenleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Osman Ertaç T.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Öte yandan evin sahibi C.G. isimli şahıs da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.<br>Emniyette cinayeti alacak-verecek meselesi nedeniyle işlediğini itiraf eden Osman Ertaç T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı (Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı (Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı (Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı (Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı Korkunç cinayet kamerada: Arkadaşını boğazından bıçakladı Sarıyer'de bir şahıs alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kan izlerini adım adım takip eden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

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FOTOĞRAF 13 Olay, 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. (26), izin için geldiği Antalya’da, daha önceden tanıdığı ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Leyla S.’nin arkasından yanaşıp, yanındaki bıçağı çıkarak bıçaklamaya başladı. Karın bölgesinden birçok darbeyle Leyla S.’yi bıçaklayan şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaşmak istedi. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, Abdullah Ç.’yi yakalayarak darp etti, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli Abdullah Ç. ise polis ekiplerine teslim edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaldırım üzerinde bulunan bıçak ile Leyla S.’ye ait tabancayı inceleyerek muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.<br>Öte yandan olay anı bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sözleşmeli erin kadın polisi sokak ortasında bıçaklaması güvenlik kamerasında Sözleşmeli erin kadın polisi sokak ortasında bıçaklaması güvenlik kamerasında Sözleşmeli erin kadın polisi sokak ortasında bıçaklaması güvenlik kamerasında Sözleşmeli erin kadın polisi sokak ortasında bıçaklaması güvenlik kamerasında Dehşet anları kamerada: Arkadan yanaşıp kadın polisi defalarca bıçakladı Antalya'da sözleşmeli erin, tartıştığı kadın polis memurunu sokak ortasında bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli Abdullah Ç. ise polis ekiplerine teslim edildi. BiP'te paylaş

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