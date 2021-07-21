Hastaneler acemi kasaplarla doldu: 2 bin 487 kişi yaralandı

Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde İstanbul'da da kurbanlar kesildi. Bazı kişiler, kurban keserken, kendilerini de yaraladı. Yaralılar hastanelerin yolunu tuttu.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da saat 13.00 itibariyle kamu hastanelerine giden acemi kasapların sayısının 2 bin 487 olduğu öğrenildi.
Çeşitli nedenlerden dolayı hastanelere başvuran kişilerden 21'inin ameliyat olduğu öğrenildi.
HAYAT
Bakanlıktan kurban eti uyarısı: 24 saat buzdolabında dinlendirin
GÜNDEM
Askıda kurbanlık: İhtiyaç sahipleri için etleri bahçesindeki ağaca astı
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Kumkapı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Çakıcı, arife günü kurban pazarından koyun satın aldı. Pazardan aldığı koyunu eve götürmek için bir türlü kamyonet bulamayan Çakıcı, oğlu ile birlikte yaya olarak yola çıktı.
Oğlu ile koyunu bir süre yaya olarak götüren Çakıcı, Atatürk Bulvarı Caddesi'ne geldiği esnada koyun bir anda durdu. Baba ve oğlu ne yaptılarsa koyun bir türlü hareket etmedi.
Çakıcı ve oğlunun bu halini görerek yardım etmek isteyen bir kişi de ağaçtan aldığı dal parçalarını uzatarak koyunu yürütmeye çalıştı. Ancak yaklaşık üç buçuk saat hareket etmeyen koyun yürümedi.
Mehmet Ali Çakıcı, Gitmiyor başımıza bela oldu. Aldığımıza pişman olduk, bir adım bile atmıyor. Böyle bir hayvan görmedim. Akşam 19.00'da aldık, üç buçuk saat geçti halen yürümedi dedi. Yardım için duran Muhsin Ali isimli kişi de Otlatarak götürmek istedik ama gitmedi. Burada kalacak hali yok. Arabayla gidecek gibi duruyor dedi.
Yoldan geçen taksileri durdurmak isteyen Çakıcı, taksilere de alınmadı. En sonunda yol kenarında bir kamyonet gören Çakıcı, araç sahibiyle konuşup anlaşarak bir türlü yürümeyen kurbanlık koyunu kamyonete bindirdi. Çakıcı, eve götürdüğü koyunu bahçesine koydu.
Kurbanlık koyuna 3 buçuk saat bir adım bile attıramadılar
Fatih'te arife günü alınan kurbanlık koyun, yaya olarak eve götürülürken bir anda yol ortasında durdu. Sahipleri ne yaptılarsa da koyun, üç buçuk saat boyunca hareket etmedi. Koyun, en sonunda bir kamyonetle eve götürüldü.
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İstanbul Esenler'de yaşayan Ömer Kara isimli vatandaş keçilere olan merakı nedeniyle evinde evcil hayvan olarak keçi besliyor.
Daha önceden 2 keçiyle beraber yaşayan Kara uzun süredir almak istediği cüce keçi ırkını Büyükçekmece'de bir çiftlikte buldu.
Uzun ısrarlar sonucu çiftlik sahibinden aldığı cüce keçi ile bir ay boyunca beraber yaşayan Ömer Kara, gittiği her yere keçisi Zeytin'i de götürüyor.
Kara, kimi zaman da keçisinin altına çocuk bezi giydirip parkta gezintiye çıkıyor. Evcil hayvan olarak karşılarında keçi görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Özellikle çocukların ilgi odağı haline gelen Zeytin ile fotoğraf çektirmek için sıraya girenler de oluyor.
Keçilere karşı olan ilgisini ve cüce keçi hayalini anlatan Ömer Kara, Cüce keçi benim hep hayalimdi. Bundan önce iki tane keçim vardı onlar büyüyen cinsti şimdi büyümeyen cins aldım onu besliyorum. Büyükçekmece'de bir çiftlik sahibinden aldım. Nadir bir hayvan olduğu için önce vermek istemedi ama ısrarı üzerine aldım. Bir aydır beraberiz, biberonla besliyorum. İyice yakınlaştık, beraber yatıyoruz, beraber kalkıyoruz, beraber yemek yiyoruz. Ben ne yapıyorsam o da benim peşimde. İnsanların tepkileri çok farkı oluyor çünkü dışarıda hep kedi, köpeğe alıştıkları için keçi görünce tuhaf oluyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ben de bir farklılık yaratmak istedim ve keçi aldım. Keçi insanlarla yaşayabiliyor, çok cana yakınlardır. İsmi Zeytin dedi.
Keçiyi gören vatandaşlardan bazıları ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade ederken bazıları da keçinin evcil hayvan olabileceğini söyledi.
İstanbul'da şaşırtan görüntü: Evinde beslediği keçiye bebek bezi giydirip gezdiriyor
İstanbul Esenler'de yaşayan Ömer Kara cüce keçi ırkından bir keçiyi sahiplenerek evinde beslemeye başladı. Adını Zeytin koyduğu keçiyi her gittiği yere götüren Kara, kimi zaman da keçisinin altına çocuk bezi giydirip parkta gezintiye çıkıyor