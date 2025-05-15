İstanbul’da metrolar 27 Mayıs’ta duracak

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul A.Ş. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için 24 Nisan'da grev kararı alan işçiler, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından yürütülen arabuluculuk sürecinde de yine anlaşılamayınca, grev tarihini duyurdu. Bu kapsamda 27 Mayıs’ta metro seferlerini durdurma kararı alındı. Sendika, grev kararını işçilere mesajla bildirildi. O mesajda, “Değerli emekçilerimiz son dönemde işveren yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yapılan teklif, beklentilerimizin çok altında kalmış olduğundan, istişareler neticesinde Demiryol-İş Sendikası Genel Merkezi’ne 27 Mayıs 2025 tarihinde grev kararı alınması yönünde görüş bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı. Krizin çözülememesi halinde İstanbul’da metro seferleri duracak, her zaman olduğu gibi yine 16 milyon vatandaş mağdur olacak.

Mega kentte kangrene dönüşen bir diğer konu da minibüs hatları 8+1 taksiye dönüştürülen esnaf. 8+1 taksi esnafı dün CHP il binası önünde eylem yaptı. Kendilerine “8+1 Taksi Mağdurları Platformu” adını veren grup üyeleri, konvoy halinde bina önüne geldi. Esnaf adına açıklama yapan Ramis Yılmaz, 8+1 taksiye dönüşen minibüslerin, vatandaşlar tarafından tercih edilmediğini, bu yüzden zarar ettiklerini söyledi. Toplamda 1803 olan bu araçların 1038’inin küçük taksiye döndürüldüğü ancak geri kalan 717 aracın sahada bırakılmak istendiği vurgulandı. Yılmaz, UKOME toplantısı öncesi 8+1 taksilerin 4+1’e dönüştürülmesi için seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun işi çözeceği yönünde kendilerine söz verdiğini belirten Yılmaz, “CHP, İBB, çözümü kendi elinde olan bu esnafın mağduriyetini sonlandırmak için neyi bekliyor? Buradan Özgür Özel ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik’e sesleniyoruz. Sözünüzü tutun” ifadelerini kullandı. Ardından araçların kornası çalınıp, düdük ve alkışlarla CHP protesto edildi.