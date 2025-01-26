İstanbul'da özel hastanede skandal: Bebeklere kötü muamele iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

'TikTok'ta yayınlamak için çocuklara eziyet ediyor'

'TikTok'ta yayınlamak için çocuklara eziyet ediyor'

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.