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İstanbul'da özel hastanede skandal: Bebeklere kötü muamele iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

İstanbul'da özel hastanede skandal: Bebeklere kötü muamele iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

20:5426/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
DHA
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Sosyal medyada yayılan özel hastanede bebeklere kötü muamele iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Sosyal medyada yayılan özel hastanede bebeklere kötü muamele iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da bir özel hastanede çalışan doktorun iddiaları kan dondurdu. Doktor, çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu; sosyal medyaya video çekmek amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığını ileri sürdü. Vahim iddialar sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

İstanbul'daki bir özel hastanede çalışan doktor, sosyal medya hesabından anne adaylarının sosyal medyaya video çekmek amacıyla erken doğum yaptırıldığı iddiasında bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

'TikTok'ta yayınlamak için çocuklara eziyet ediyor'

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.

Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.



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