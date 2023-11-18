İstanbul'da şiddetli fırtına ve yağış: Deniz ve hava ulaşımında çok sayıda iptal var

Foto/arşiv
AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bugün sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı.
Şehir hatları, İDO ve BUDO'dan peş peşe 'iptal' açıklaması
Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da şehir hatları ve deniz otobüsü seferlerinde iptallar yaşanırken benzer bir açıklama da Bursa Deniz Otobüsü işletmesinden geldi.
Kadıköy-Yenikapı-Bursa -11:35
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 12:00
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 12:00
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 12:00
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun 08.00 ile 10.00 saatlerindeki 5 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.
Hava ulaşımında da sefer iptalleri var
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.
THY, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
Pegasus'ta açıklama
18-19 Kasım Madkom Kararıyla Yapılan Sefer İptallerimiz Hakkında Bilgilendirme
Değerli misafirlerimiz,
Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir. İptal olan seferleriniz için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Pegasus Mobil Uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz.
İPTAL OLAN SEFERLERİMİZ;
18 KASIM:
PC2060/61 SAW-GZP-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)
PC2860/61 SAW-OGU-SAW
PC4816/17 SAW-AYT-SAW
PC388/89 SAW-VKO-SAW
PC3300/01 IST-ADB-IST
PC2188/89 SAW-ADB-SAW
PC2668/69 SAW-ESB-SAW
PC4710/11 SAW-ESB-SAW
PC283/84 SAW-TIA-SAW
PC758/59 SAW-BEY-SAW
PC2742/43 SAW-ASR-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)
PC4620/21 SAW-ADA-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)
PC2098/99 SAW-ADA-SAW(18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)
PC2194/2195 SAW-ADB-SAW
PC2740/2741 SAW-ASR-SAW
PC4370/4371 SAW-AYT-SAW
PC2242/2243 SAW-BJV-SAW
PC2082/2083 SAW-ADA-SAW
PC801/802 SAW-CRL-SAW
PC2264 SAW-BJV
Pc2532/33 SAW-EZS-SAW
PC310/11 SAW-BUS-SAW
PC4708/07 SAW-AYT-SAW
PC2182/83 SAW-ADB-SAW
PC4812/13 SAW-KYA-SAW
PC4834/35 SAW-ESB-SAW
PC2668/69 SAW-ESB-SAW
PC228/29 SAW-NQZ-SAW
PC2860/61 SAW-OGU-SAW
PC386/87 SAW-VKO-SAW
PC2500/01 SAW-VAN-SAW
PC4572/73 SAW-ASR-SAW
PC2241 BJV-SAW
PC2678/2679 SAW-ESB-SAW
PC1273/1274 SAW-OSL-SAW
PC801/802 SAW-CRL-SAW
PC2552/2553 SAW-ERZ-SAW