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İstanbul'da şiddetli fırtına ve yağış: Deniz ve hava ulaşımında çok sayıda iptal var

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Marmara'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptali yaşanıyor. İstanbul'da şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri ile Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında da çok sayıda sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:05 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:41 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bugün sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,
"Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Şehir hatları, İDO ve BUDO'dan peş peşe 'iptal' açıklaması


Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da şehir hatları ve deniz otobüsü seferlerinde iptallar yaşanırken benzer bir açıklama da Bursa Deniz Otobüsü işletmesinden geldi.


İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin ise iptal ettiği seferler şöyle :

Kadıköy-Yenikapı-Bursa -11:35

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 12:00

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 12:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 12:00

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30


BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.



Açıklamada, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

BUDO'nun 08.00 ile 10.00 saatlerindeki 5 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.


Hava ulaşımında da sefer iptalleri var


Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.


THY, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.



Pegasus'ta açıklama


18-19 Kasım Madkom Kararıyla Yapılan Sefer İptallerimiz Hakkında Bilgilendirme


Değerli misafirlerimiz,


Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir. İptal olan seferleriniz için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Pegasus Mobil Uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz.


İPTAL OLAN SEFERLERİMİZ;


18 KASIM:

PC2060/61 SAW-GZP-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)


PC2860/61 SAW-OGU-SAW

PC4816/17 SAW-AYT-SAW

PC388/89 SAW-VKO-SAW

PC3300/01 IST-ADB-IST

PC2188/89 SAW-ADB-SAW

PC2668/69 SAW-ESB-SAW


PC4910/11 SAW-BJV-SAW (17 GİDİŞ- 18 DÖNÜŞ)

PC4710/11 SAW-ESB-SAW

PC283/84 SAW-TIA-SAW

PC758/59 SAW-BEY-SAW


PC2742/43 SAW-ASR-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)

PC4620/21 SAW-ADA-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)

PC2098/99 SAW-ADA-SAW(18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)


PC816/PC817 SAW-EBL-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)

PC2194/2195 SAW-ADB-SAW

PC2740/2741 SAW-ASR-SAW

PC4370/4371 SAW-AYT-SAW

PC2242/2243 SAW-BJV-SAW

PC2082/2083 SAW-ADA-SAW

PC801/802 SAW-CRL-SAW

PC2264 SAW-BJV


19 KASIM:

Pc2532/33 SAW-EZS-SAW

PC310/11 SAW-BUS-SAW

PC4708/07 SAW-AYT-SAW

PC2182/83 SAW-ADB-SAW

PC4812/13 SAW-KYA-SAW

PC4834/35 SAW-ESB-SAW

PC2668/69 SAW-ESB-SAW

PC228/29 SAW-NQZ-SAW

PC2860/61 SAW-OGU-SAW

PC386/87 SAW-VKO-SAW

PC2500/01 SAW-VAN-SAW


PC2830/31 SAW-TZX-SAW (19 GİDİŞ - 20 DÖNÜŞ)

PC4572/73 SAW-ASR-SAW

PC2241 BJV-SAW

PC2678/2679 SAW-ESB-SAW

PC1273/1274 SAW-OSL-SAW

PC801/802 SAW-CRL-SAW

PC2552/2553 SAW-ERZ-SAW



#BUDO
#Bursa
#Deniz Otobüsü
#İstanbul
42 dakika önce
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