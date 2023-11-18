İstanbul'da şiddetli fırtına ve yağış: Deniz ve hava ulaşımında çok sayıda iptal var

AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bugün sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı.

"Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

"Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da şehir hatları ve deniz otobüsü seferlerinde iptallar yaşanırken benzer bir açıklama da Bursa Deniz Otobüsü işletmesinden geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir. İptal olan seferleriniz için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Pegasus Mobil Uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz.