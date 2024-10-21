İstanbul’da taziye : Sinvar’ın cesareti ümmete güç verdi

Hamas’ın şehit edilen Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için dün İstanbul, Ankara ve Bingöl’de gıyabi cenaze namazları kılındı. Namazın ardından İsrail’in saldırıları protesto edildi. Başkentteki cenaze namazı Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde Çukurambar’da bulunan Tuğba Altınok Camii’nde kılındı. Namazdan önce ANFİDAP temsilcileri tarafından Sinvar’ın ümmete vasiyetinde yer alan, “Silaha, pazarlık konusu olmayan onurunuza ve ölmeyen hayalinize sımsıkı sarılın. Haklarınız üzerinde pazarlık yapmayın. Düşman, hiçbir zaman bir çocukla bir yaşlı arasında ya da bir taşla bir ağaç arasında ayrım yapmadı” sözlerine dikkat çekildi. Ardından kılınan cenaze namazından sonra Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.





ABD BÜYÜKEÇLİĞİ’NE SOPA FIRLATILDI

Gıyabi cenaze namazı sonrası yürüyüşe geçen vatandaşlar, ABD Büyükelçiliği önüne geldi. ABD Büyükelçiliği önünde Yahya Sinvar’ın şehit olmadan önce fırlattığı sopa sahnesi canlandırılarak büyükelçiliğe sopa fırlatıldı. Ankaralı protestocular daha önce de elçiliğe sembolik olarak tasma fırlatmıştı.





ÖNCE NAMAZ SONRA YÜRÜYÜŞ

İstanbul’daki gıyabi cenaze namazı ise Başakşehir Merkez Camii'nde kılındı. Genç Aktivistler tarafından organize edilen programla bir araya gelen vatandaşlar, öğle namazını müteakip Sinvar ve şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Grup, namazın ardından sloganlar atarak Başakşehir Millet Bahçesi önüne kadar yürüdü. Burada yapılan protestoda İsrail aleyhine sloganlar atıldı, Filistin'le ilgili ezgiler okundu.





Yahya Sinvar

EN ÖNDE ÇARPIŞARAK ŞEHİT OLDU

Programda konuşan Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, Sinvar'ın her zaman savaş meydanında şehit olmayı temenni ettiğini ve kaçmaya çalışmadan, en önde çarpışarak şehit olduğunu söyledi. Sinvar'ın Filistinliler için iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Ras, Gazzelilerin de Sinvar gibi siyonist güçler karşısında korkusuz durduğunu dile getirdi. Mervan Ebu Ras, İsrail'in asıl hedefinin Gazze olmadığını, burayı ele geçirdikten sonra Lübnan örneğinde olduğu gibi komşu ülkelere de saldıracağını aktararak, "Biz biliyor ve inanıyoruz ki zafer bizim olacak. Müslümanlar, Gazze halkını desteklemeye devam etsinler. Müslümanlar olarak bu zor günlerde kenetlenmemiz, birbirimizi gözetmemiz gerekir. Sadece maddi destek değil, meydanlarda olarak da destekleyebilirsiniz. İnşallah bu mücadelenin sonunda Mescid-i Aksa Meydanı'nda zafer namazını kılacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan duayla program sona erdi. Bingöl’de ise Gazze Sivil İnisiyatifi öncülüğünde, Bingöl Belediyesinin önünde toplanan grup, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu. Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.





Özgür Filistin için ‘Tufan’ devam edecek

İstanbul’daki Hamas yetkilileri tarafından şehit Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için taziye programı düzenlendi. Taziye törenine dava arkadaşları Halil el-Hayya, Usame Hamdan, Musa Akka, Hamas’ın bir önceki Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin çocukları ve akademisyen yazar Yasin Aktay katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Hamas Şura Başkanı Muhammed Derviş, “Allah’ın yolunda yürümeye devam edeceğiz. Burada büyük liderimizin şehadetini anmak için buradayız. Bu yüce şehidin yolundan hayatından ibretler almaya çalışıyoruz. Yahya Sinvar, bu zincirin bir halkasıdır. Bizler bu zinciri devam ettireceğiz. Tufan’ın arkasında bir Tufan olarak Filistin’in özgürleştirilmesi için devam edecek” dedi.





SİNVARLAR ÖLÜNCE DAVALAR BÜYÜR

Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Hasan Turan ise, “Bugün onların ölmediğini burada müşahade ediyoruz. Bir ölürüz, bin diriliriz cümlesi adeta geride kalanlara tecelli ediyor. Bu davaya gönül verenlerin gözlerinde bunu görüyoruz. Düşman zannediyor ki Sinvarlar ölünce davalar ölür. Sinvarlar ölünce davalar ölmez, tam tersine büyür. Siyonist işgalciler bizleri öldürerek yok edeceklerini zannediyorlar. Bu dava haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır” diye konuştu.















