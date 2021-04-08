Gündem İstanbulda trafik kilit Yoğunluk yüzde 65e çıktı
İSTANBUL

İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı

Meteoroloji yetkililerin günlerdir yaptığı sağanak yapış İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan yağış nedeniyle megakentin birçok koktasında trafik kilitlendi. Yoğunluk yüzde 65'e kadar çıktı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda trafik kilit: Yoğunluk yüzde 65e çıktı
İstanbul trafiğinde sağanağın etkisiyle yoğunluk oluştu.

İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal-Göztepe arası,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa geçişi ile TEM Otoyolu, Sultanbeyli, Çamlıca ve Ümraniye'de yoğunluk gözleniyor. Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Küçükköy mevkisi ve bazı noktalarda trafik arttı.

Meteorolojiden 39 ile yağış uyarısı yapıldı
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  • İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.20 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

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Taksim’de rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Taksim Meydanı’nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü.

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