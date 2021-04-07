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İSTANBUL

Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı: Akşama dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’nin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı: Akşama dikkat!
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23

Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
FOTOĞRAF 34
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Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası’nda kardan oluşan tüneller şaşırtırken, karla mücadele çalışması ise yoğun bir şekilde devam ediyor.
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Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası’nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör da kullanıyor.
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Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
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Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.
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Günlerdir süren çalışmanın daha devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.
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Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.



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