Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı: Akşama dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23

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FOTOĞRAF 34 Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası’nda kardan oluşan tüneller şaşırtırken, karla mücadele çalışması ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası’nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör da kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Günlerdir süren çalışmanın daha devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

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