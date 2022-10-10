Gündem İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 58i gördü Araçlar durma noktasına geldi
İSTANBUL

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 58'i gördü: Araçlar durma noktasına geldi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kentin her iki yakasında oluşan trafik nedeniyle bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 58i gördü: Araçlar durma noktasına geldi
İstanbul'da trafik yoğunluğu

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönü ve Hasdal TEM bağlantı yolu trafiğin yoğunlaştığı yerler arasında.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye Alemdağ mevkisi çift yönlü, TEM otoyolu ve bağlantı yolları, D-100 Karayolu Üsküdar Çamlıca mevkisi ile Maltepe'den Avrasya tüneli girişine kadar yer yer trafik yoğun.

Basın Ekspres yolunda çift yönlü, Bakırköy sahil yolu Zeytinburnu yönü, Esenyurt-Beylikdüzü bağlantı yolu, D-100 Küçükçekmece-Şirinevler Ankara yönü, O-3 Sağmalcılaer Viyadüğü-Bayrampaşa yönü sağ şeritte araç arızası nedeniyle trafik bulunuyor.

Hasarlı trafik kazaları ve araç arızalarının da etkisiyle bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 09.10 itibarıyla yüzde 58 ölçüldü.

İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı: Yoğunluk yüzde 55’i gördü
FOTOĞRAF 5
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İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde hem vatandaşlar hem de öğrenciler yollara döküldü. İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde yoğunluk olduğu görüldü.
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Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55’lere ulaştı.
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Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı, yoğunluk yüzde 55’i gördü
İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı: Yoğunluk yüzde 55’i gördü
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu
GÜNDEM
İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu

İstanbul’da haftanın ilk gününde trafikte yoğunluk yaşandı
GÜNDEM
İstanbul’da haftanın ilk gününde trafikte yoğunluk yaşandı
Sokaklara döküldüler

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