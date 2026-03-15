İstanbul'da zehir tacirlerine geçit yok: 527 kilo uyuşturucu, 7 gözaltı

15/03/2026, Pazar
Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan 4 TIR'da 527 kilo 475 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2'si 18 yaşında küçük 7 şüpheli gözaltı alındı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen 4 araca operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak durdurulan TIR'larda 527 kilo 475 gram Skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




