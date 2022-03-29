İstanbul'daki tarihi zirve sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Türkiye de garantör olsun

#CANLI Ukrayna heyeti görüşmelerin ardından açıklama yapıyor.

https://t.co/z1rAeEtcNb — Yeni Şafak (@yenisafak) March 29, 2022

Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe, tarihi zirveye ev sahipliği yaparken, dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. İki heyet arasında yaklaşık 4,5 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Ukrayna'dan geldi.

Açıklamalardan satır başlıkları şöyle:

Güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var. Bir saldırıya uğrayacaksak, askeri operasyona uğrayacaksak, acil bir zirve çağırmaya hakkımız olmalı.

Bu zirvede bir şey çözülmez ise ülkeler bize asker ve silah yardımı yapacak. Bu en önemli maddemizdir.

REKLAM

Bu maddeyi ekleyebilirsek, Ukrayna bugünkü statüsünü sabitleyecek. Bizim yabancı merkezlerimizde yabancı asker olmayacak.

Biz de NATO'ya girmeyeceğiz. AB'ye girmemize kimse engel olamayacaktır. Bu anlaşmanın en önemli noktalarındandır.

Kırım meselesi

Kırım ve benzeri bölgeler ayrıca değerlendirilmeli. Hiçbir referandum baskı ile yapılmamalıdır. Eğer biz anlaşabilirsek, çok taraflı bir konferans düzenleyeceğiz. O zaman garantör ülkeleri çağıracağız. 2-3 hafta içinde garantörler de görüşmeye katılsın istiyoruz.

RUS HEYETİ: BAZI MADDELERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Rus heyetinin açıklaması şöyle:

İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Bazı siyasi incelikler ve detaylar konuşulacak. Ukrayna'nın önerilerini Putin’e sunacağız.

En hızlı şekilde barışa gelmek daha mümkün olacaktır. 2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz.

REKLAM