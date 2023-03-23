İstanbul’un kalbi Eyüpsultan Ramazan ayına hazır

Ramazan-ı Şerif’i İstanbul’un kalbi Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde idrak etmek isteyen vatandaşlar için hazırlanan programlar kapsamında iftar sofraları kurulacak, Kur’an tilavetleri, birbirinden değerli konukların vatandaşlarla buluşması, çocuklar için de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Başkan Deniz Köken’den Ramazan mesajı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, “Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, Ramazan-ı Şerif kalplerimize merhem olsun. Ramazan denince akla Eyüpsultan gelir ve her sene olduğu gibi bu yıl da milyonlarca misafirimizi ağırlamak için hazırız. Ramazan etkinliklerimizle manevi atmosferi birlikte soluyacak, tek yürek olup dualarda buluşacağız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Milletimize huzur ve sağlık getirirsin. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun” dedi.

Gaziantep İslahiye’de her gün bir köyde iftar programı

Birlik ve beraberliğin de ayı olan Ramazan’da deprem bölgesinde de iftar programları düzenlenecek. Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaşam Destek Alanı da bulunan Gaziantep İslahiye'de her gün bir köyde iftar programı düzenlenecek. İftar programlarında çocuklar için eğlenceli aktiviteler ve hediyeler de olacak. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş ve Malatya’da da iftar programları düzenleyecek.

Reşadiye Ortaokulu bahçesinde her gün iftar sofrası

Ramazan ayında milyonlarca misafiri ağırlayan Eyüp Sultan Camii’ne yakın konumda olan Reşadiye Ortaokulu’nda da toplu iftar programları gerçekleştirilecek. Okulun bahçesinde her gün bin kişilik iftar sofrası kurularak Eyüpsultan’ın misafirleri ağırlanacak.

Her gün bir mahallede 100 kişilik iftariyelik

Eyüpsultan’da her gün bir mahallede 100 kişilik iftariyelik dağıtımı olacak. İftariyelikler ihtiyaç sahibi ailelere ve Eyüpsultan’a taşınan depremzede ailelerin evlerine götürülecek.

Trafikte kalan sürücülere iftariyelik

İlçede özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı belirli noktalarda, trafikte kalan sürücülere iftariyelikler ikram edilecek.

Market kartı ve erzakla ihtiyaç sahiplerine destek

İlçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak on binlerce gıda paketi ve market kartı verilerek Ramazan’ın bereketi paylaşılacak.

Kadınlara özel mukabele

Sadece kadınlara yönelik etkinliklerin olduğu Afife Hatun Kültür Evi’nde de 20 Mart ile 17 Nisan tarihleri arasında kadınlara özel Aile Akademisi Mukabele Programı gerçekleştirilecek. Program hafta içi her gün, saat 11:00 ile 12:00 arasında olacak.

Etkinlikler kitap fuarı açılışıyla başlayacak

Geleneksel Ramazan akşamlarının yaşandığı Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde programlar bu sene dolu dolu geçecek.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’ndeki etkinlikler 22 Mart Çarşamba günü saat 14:30’da Kitap Fuarı açılışı ile başlayacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan kitap fuarı tüm gün ziyaretçilere açık olacak.

Külliye’de her gün bir program

Ramazan ayına özel olarak Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde hazırlanan söyleşi programları 23 Mart Perşembe günü saat 21:45’te Hayati İnanç’ın “Can Veren Pervaneler” isimli söyleşisiyle başlayacak.

Ramazan ayı boyunca sürecek olan ve “Ramazan’ın Manevi İklimi”, “Fitre Kimlere Verilir?”, “Çocuğu Hayata Hazırlamada Anne Baba İş birliği”, “Korkutarak Değil Sevdirerek Din Eğitimi”, “Peygamber İzinde Aile Olmak” gibi konuların konuşulacağı, Kur’an tilavetlerinin yapılacağı etkinliklerde; Alişan Kapaklıkaya, Halit Ertuğrul, Halis Aydemir ve Aziz Hardal Kur’an tilaveti, Saliha Erdim, Mustafa Karataş, Ferruh Muştuer Kur’an Tilaveti ve Mustafa Akgül, Mehmet Ali Bulut, Erhan Afyoncu, Dursun Ali Erzincanlı, Nihat Hatipoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hatice Kübra Tongar, Savaş Barçkin, Merve Gülcemal, Halil Necipoğlu, Nurullah Genç, Mahmud Erol Kılıç, Ali Derman, Serdar Tuncer, Sıtkı Aslanhan, Ender Saraç, Tufan Gündüz, Ferhat Aslan, İbrahim Sadri, Yasin Pişgin, Mehmet Emin Mülayim, Ömer Türkmen, Hasan Kamil Yılmaz, Hakan Mengüç ve Beyhan Budak gibi isimler ağırlanacak.

Her hafta sonu çocuk etkinlikleri

Bu arada Ramazan ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Alibeyköy Osmanlı Park ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde birbirinden renkli ve Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatacak olan çocuk etkinlikleri, saat 15:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilecek.

Alibeyköy osmanlı park’ta ramazan çarşısı

Geçtiğimiz sene düzenlenen ve milyonlarca misafir ağırlayan Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan Çarşısı bu yıl da Ramazan’ın gözde mekanlarından olacak. Hava şartları da göz önüne alınarak hazırlanan Ramazan Çarşısı’nda yöresel ve hediyelik eşya gibi ürünler satılacak ve tüm gün açık olacak.

Üniversitelilere iftar devam ediyor

Geçen sene başlatılan ve binlerce öğrencinin faydalandığı Üniversitelilere İftar geleneği de devam ettirilecek. Eyüpsultan’da öğrenci evinde veya yurtta kalan üniversite öğrencileri için ücretsiz iftar ikramı yapılacak. Öğrenciler bu hizmetten faydalanmak için belediyenin internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.

Osmanlı park’ta dernek iftarları