İşte er meydanı

Bu yılki festivale ise binin üzerinde sporcu ve 1 milyon 200 bin de ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) düzenlediği, 4. Etnospor Kültür Festivali başladı. Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, Başkan Vekili Hakan Kazancı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Bilal Erdoğan ve Ziya Selçuk

KIRKINCISINI YAPIYOR GİBİYİZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu festivalin, bu coşkunun dördüncüsünü yaşıyoruz. Öyle özümüzde var oldu ki, sanki kırkıncısı yapılıyormuş gibi hissediyorum. Geleneksek oyunlarımızın birçoğunu burada görme fırsatı bulacağız. Kendi çocukluğumda oynadığım bir çok oyunun, bu dönemdeki çocukların oynaması ayrıca önemsiyorum. Bu bir faaliyet değil, bu aynı zamanda değerlerimiz ve mirasımız üzerinde bir düşünme fırsatı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan da ok attı

GELENEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Açılış konuşmasında çocuklara seslenen DEK Başkanı Bilal Erdoğan, "Kendi kültürümüzde kendi gelenek ve göreneklerimize kendi estetik anlayışımıza sahip çıkmak zorundayız. Kendi kültürümüzü kuşanacağız biz olacağız. Bunun için bize ait olana sahip çıkacağız. Çocuklar gençler ne olursa olsun bize ait olana sahip çıkın. Bizim müziğimizi bizim halk oyunlarımızı oynayın geleneksel spor ve oyunlarımızı unutmayın. Bizi biz yapan bütün kültürel ögelere sahip çıkın” diye konuştu.

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Ezeli kapışma

Festivalde yıldız futbolcular da ok attı.

Festivalde Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldız futbolcular da ok attı. Galatasaraylı Fernando Muslera ve Radamel Falcao, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Vedat Muric de katıldı. İlk olarak okçuluk alanına gelen Emre ve Muric, izdiham karşısında zor anlar yaşadı ve görevliler eşliğinde alandan uzaklaştırıldı. Daha sonra okçuluk alanına Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız geldi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Emre ve Muric, alana döndü.

12 geleneksel müsabaka

Festival geleneksel sporların unutulmaması için düzenleniyor.

Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin’in geleneksel spor dalı ‘Pato’nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen festivalde 4 gün boyunca ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,Yemen’den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetlerini deneyimleyebilecek.

Erdoğan’dan Etnospor paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdıoğan'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “PilavdanDöneninKaşığıKırılsın” etiketini kullanarak, “Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.