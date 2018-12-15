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İşte o katil

Bayrampaşa’da müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Nihat Elçi’yi seyir halindeyken öldürdükten sonra kayıplara karışan katilin, net fotoğrafları ortaya çıktı.

Hamdi Koçoğlu Yeni Şafak
İstanbul'da taksi şoförü Nihat Elçi’yi öldürüp gasp eden katil.
İstanbul'da taksi şoförü Nihat Elçi’yi öldürüp gasp eden katil.

İstanbul'da taksi şoförü Nihat Elçi’yi öldürüp gasp eden katilin net fotoğrafları ortaya çıktı. Olay, 27 Kasım 2018’de Bayrampaşa'da meydana geldi. Nihat Elçi isimli turkuaz taksi sürücüsü, gece 01.00 sıralarında Topkapı’dan Merter istikametine giderken, Cevizlibağ köprü altında otobüs duraklarından aldığı yolcu ile Bayrampaşa yönüne gitmeye başladı. Taksi bir müddet ilerledikten sonra, kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, sürücü Elçi'nin başına silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Elçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nihat Elçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Kasım’da hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen taksicinin ailesi, Elçi’nin tüm organlarını bağışladı.

Katilin görüntüleri.

POLİS HER YERDE PEŞİNDE

  • Taksiciyi vuran katil zanlısı, araç içerisinden çaldığı para ile kayıplara karıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adım adım katilin izini sürerken caninin net fotoğrafları ortaya çıktı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde katilin aracın arka koltuğunda otururken bir anda silahını çıkartarak taksi sürücüsünün başına ateş ettiği görülüyor. Kemerli burnu ile dikkat çeken katilin özellikle Bayrampaşa ve Esenler bölgelerinde saklandığı değerlendiriliyor. Elçi'nin yakınları, katilin araç kamerasından elde edilen görüntülerini tüm taksicilere dağıtarak görüldüğü yerde polise haber verilmesini istedi.

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