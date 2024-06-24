İstifalar yolda: Yeni parti rafa

Kongrede Müsavat Dervişoğlu’na karşı liderlik yarışını kaybeden Koray Aydın’ın yeni bir parti kurma isteğinde olduğu ancak teşkilatlardan yeteri destek alamadığı için bu planı şimdilik dondurduğu öğrenildi. Aydın cephesinde yeni bir oluşuma kadar yola bağımsız devam etme fikrinin ağır basmaya başladığı kaydediliyor. Bu kapsamda, Aydın’ın bu hafta içinde partiden ayrılabileceği belirtiliyor. Aydın’a 5-7 arası milletvekilinin de destek vereceği kaydediliyor.