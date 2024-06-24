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İstifalar yolda: Yeni parti rafa

Art art istifalar yaşayan İYİ Parti’de büyük kopuş konuşuluyor. Eski Grup Başkanı ve parti kurucusu Koray Aydın’ın kendisini destekleyen isimlerle istifa edebileceği ileri sürülüyor.

Mehmet Güney
04:00 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:25 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Koray Aydın.
Koray Aydın.

Kongrede Müsavat Dervişoğlu’na karşı liderlik yarışını kaybeden Koray Aydın’ın yeni bir parti kurma isteğinde olduğu ancak teşkilatlardan yeteri destek alamadığı için bu planı şimdilik dondurduğu öğrenildi. Aydın cephesinde yeni bir oluşuma kadar yola bağımsız devam etme fikrinin ağır basmaya başladığı kaydediliyor. Bu kapsamda, Aydın’ın bu hafta içinde partiden ayrılabileceği belirtiliyor. Aydın’a 5-7 arası milletvekilinin de destek vereceği kaydediliyor.



#Siyaset
#İYİ Parti
#Koray Aydın
#Müsavat Dervişoğlu
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