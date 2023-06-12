İsveç'le dördüncü NATO zirvesi

NATO'nun yeni genel sekreterinin kim olacağı sorusu yeniden gündemi meşgul etmeye başladı. Görev için birçok üst düzey kişinin adı zikrediliyor ancak ihtimaller giderek azalıyor. Rusya ile NATO arasındaki gerilimin en üst düzeyde olduğu bir dönemde böyle hassas, yüksek profilli ve önemli bir siyasi göreve kimin geleceği çokça konuşuluyor.