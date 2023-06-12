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İsveç'le dördüncü NATO zirvesi

Canberk Doğan
04:00 . 12/06/2023 الإثنين
Yeni Şafak
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Jens Stoltenberg.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Jens Stoltenberg.

12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi Türkiye’yi ikna çalışmalarını sürdüren İsveç’le bugün son toplantı yapılacak. Toplantının Brüksel’de gerçekleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in üyeliği için kulis yapmıştı. Türkiye kırmızı çizgisi olan terörle mücadelede net tutum istiyor. İsveç ise 1 Ocak'ta değişen anayasa ve 1 Haziran'da devreye giren terörle mücadele yasasını attığı adımlar olarak masaya sürecek. Türkiye, Haziran 2022’de Madrid’deki NATO Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya’dan terörle mücadelede iş birliği konusunda söz almıştı. Finlandiya, taahhütlerini yerine getirmiş İsveç ise terör olaylarının önüne geçmemişti.

“SOMUT ADIM” BEKLENTİSİ

Dışişleri Bakanı olması sonrası ABD ve İsveçli mevkidaşları ile görüşen Bakan Hakan Fidan, “somut adım” çağrısını tekrarlamıştı. Bugün yapılacak olan toplantı İsveç ile ilgili kararın şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor.



#Litvanya
#NATO
#İsveç
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