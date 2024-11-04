İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terör örgütü PKK ile iltisakları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarına arka çıktı. "Elbette yargı görevini yapmalı ve bunu yaparken de hakkaniyetten ve evrensel hukuk kurallarından ayrılmamalı" diyen Çömez, "Kayyum uygulaması, millet iradesinin gasbı anlamını taşır ki bunu parti olarak doğru bulmuyoruz" dedi.
İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanlarının terör iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasına ilişkin TBMM'de açıklama yaptı.
İYİ Parti kayyumlara karşı çıktı: Doğru bulmuyoruz
İYİ Parti kayyumlara karşı çıktı: Doğru bulmuyoruz
"Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu birkaç kez ifade etti. Ben de aynı ifadeyi tekraren söylemek istiyorum; millet iradesiyle seçilmiş kişilerin, devlet tarafından yargı göz ardı edilerek, hukukun evrensel prensipleri göz ardı edilerek görevlerinden alınmasını doğru bulmuyoruz."
diyen Çömez,
"Elbette yargı görevini yapmalı ve bunu yaparken de hakkaniyetten ve evrensel hukuk kurallarından ayrılmamalı. Ancak bir kayyum uygulaması, millet iradesinin gasbı anlamını taşır ki bunu parti olarak doğru bulmuyoruz"
diye konuştu.
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