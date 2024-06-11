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İYİ Parti’de Akşener hesaplaşması

Sürpriz Erdoğan-Akşener randevusu, İYİ Parti içinde dalgalanma yaratmaya devam ediyor.

Mehmet Güney
04:00 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:27 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener.

Eleştiri oklarının eski Genel Başkan Meral Akşener’e çevrilmesi parti içinde Akşener destekçisi cephede rahatsızlığı tırmandırdı. Bu cephede “Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşseydi yine eleştirilecek miydi” sorusu dile getirilirken, eleştirilerin sertleşmesi halinde duyulan rahatsızlığın yönetime karşı açık bir tepkiye dönüşmesi bekleniyor. Görüşme sonrası Akşener’e yöneltilen eleştirileri haksız bulan milletvekillerinin sayısının 20’nin üzerinde olduğu ileri sürülüyor.

BAYRAMDAN SONRA İSTİFALAR ARTACAK

Meclis’te halen 36 sandalye ile temsil edilen İYİ Parti’de Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Akşener ekibi olarak 3’e bölünmüş durumda. Akşener’e yakın milletvekilleri arasında, Burak Akburak, Kürşat Zorlu, Ömer Karakaş, Turhan Çömez, Ahmet Eşref Fakıbaba gibi isimler bulunuyor. Akşener’in parti içinde daha fazla eleştirilmesi durumunda ise bu isimlerin rahatsızlıklarını doğrudan dile getirmesi bekleniyor. Hakan Şeref Olgun, Selcan Taşçı Hamşioğlu, Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Metin Ergün gibi isimlerin de şimdilik sessiz kaldığı ve bayramdan sonra oluşacak tabloya göre adım atabilecekleri belirtiliyor. Bayramdan sonra vekil istifalarının artması öngörülüyor.




#siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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