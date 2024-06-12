İYİ Parti'de 'Akşener'in fotoğrafı indirilsin' krizi: Rıdvan Uz'un partiden kesin ihracı istendi

İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'ın hakkındaki iddialarını yalanladı. Saymaz tarafından ortaya atılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iş adamının dosyası için görüşüldü" ve "Ankara'da ofis açtı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akşener'e İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dervişoğlu, Akşener'in açıklamasını alıntılayarak, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüz de bizimdir, yarınımız da." dedi.