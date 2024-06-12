İsmail Saymaz'ın iddialarını yalanlamıştı! Akşener'e Müsavat Dervişoğlu'ndan destek: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmede neler konuşulduğu merak edilirken, muhalefet kanadında ise bir rahatsızlık oluştu.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in "Çankaya’da TBMM’ye yakın ofis açtığı" iddiasında bulundu.

Saymaz ayrıca, Akşener'in Erdoğan ile görüşmesinde bir iş adamının Yargıtay’daki davasına ilişkin ricacı olduğunu da öne sürdü.

Akşener, Saymaz tarafından dillendirilen iddialara sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla sert şekilde cevap verdi.

"Görevini yerine getirme şuurundan uzak bir kesim"

"Ofis tuttu" iddialarını yalanlayan Akşener, "Şahsım adına ortaya atılan, 'iş adamının dosyası için görüşüldü' ve 'ofis açtı' şeklindeki iddialar, bir gazetecinin habercilik anlayışından uzak şekilde birer dedikodudan ibaret olup gerçeklik taşımamaktadır." dedi.

Akşener paylaşımında Saymaz'a yönelik, "Son günlerde ülkemizde yozlaşan birçok değer gibi gazetecilik mesleğinin de, kendisini gazeteci olarak tanımlamasına rağmen görevini yerine getirme şuurundan uzak bir kesim tarafından, demokrasimizdeki kıymetli yeri ve sorumluluğundan uzaklaştırılarak yozlaştırıldığına şahit oluyorum." ifadelerini de kullandı.

Akşener'e Dervişoğlu'ndan destek

Saymaz'ın iddialarını yalanlayan Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan destek geldi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Dervişoğlu, Akşener'in açıklamasını alıntılayarak, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüz de bizimdir, yarınımız da." dedi.







