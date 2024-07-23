İYİ Parti’de iki istifa daha

Aylin Cesur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum” dedi. Ahmet Ersagun Yücel de istifa kararı için "Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da büyük Türk milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Meclis'te 43 sandalyenin sahibi olan İYİ Parti, istifalarla vekil sayısını 33'e düşürdü. İstifa edenlerden Aykut Kaya ve Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu eski ortak CHP'ye geçti. İstifa eden diğer vekiller Adnan Beker, Salim Ensarioğlu ve Ümit Dikbayır yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Genel başkan yardımcılarından Bahadır Erdem ve Sevinç Atabay istifa ettikten sonra CHP’ye katıldı.