|
Gündem

İYİ Parti’de iki istifa daha

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Partinin 27'nci dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

Mehmet Güney
04:00 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 01:10 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Aylin Cesur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum” dedi. Ahmet Ersagun Yücel de istifa kararı için "Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da büyük Türk milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Meclis'te 43 sandalyenin sahibi olan İYİ Parti, istifalarla vekil sayısını 33'e düşürdü. İstifa edenlerden Aykut Kaya ve Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu eski ortak CHP'ye geçti. İstifa eden diğer vekiller Adnan Beker, Salim Ensarioğlu ve Ümit Dikbayır yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Genel başkan yardımcılarından Bahadır Erdem ve Sevinç Atabay istifa ettikten sonra CHP’ye katıldı.

Ahmet Ersagun Yücel
Aylin Cesur


#İYİ Parti
#İstifa
#Aylin Cesur
#Ahmet Ersagun Yücel
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çanakkale’de deprem fay hattı nereden geçiyor?