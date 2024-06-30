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İzmir alev alev yanıyor

İzmir, Balıkesir, Karaman, Edirne Kahramanmaraş ve Bursa'da ormanlık alanlarda yangın çıktı.

04:00 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 01:30 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İzmir'de 8'i ormanda, 8'i ise kırsal alanda olmak üzere toplam 16 yangın çıktı. Bu yangınların 11'i akşam saatlerinde kontrol altına alınırken özellikle Menderes ve Selçuk'taki orman yangınlarına müdahale gece saatlerinde de devam etti. Selçuk'taki yangın Kuşadası'na da sıçradı. Yangın bölgesindeki 2 otel ve evler tahliye edildi. Burada konaklayanlar, çevredeki diğer otellere yönlendirildi. Menderes'te ise yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Çamönü Mahallesi’nde bulunan bir ev yanarken, olayda can kaybının olmadığı belirtildi. İzmir'deki söndürme çalışmalarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi.

HAVADAN MÜDAHALE

Karaman'ın Ermenek ilçesinin Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangının büyüyerek yayılma ihtimaline karşı bölgede bulunan köylerdeki vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katılmaları istendi. Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi. Edirne Lalapaşa Demirköy yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

KONTROL ALTINDA

Balıkesir ve Bursa Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bursa Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler, 2 helikopter, 8 arazöz ve 9 su tankeriyle müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahalle sakinleri ise ekiplere teşekkür ederek, ayran ve meyve ikramında bulundu. Balıkesir’de Kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, 70 kişiden oluşan ekipler, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 6 helikopter, 2 uçak, 3 dozer ve 2 greyderle müdahale etti. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Bertiz Maksutlu bölgesi kırsalında örtü ve makilik alanda çıktı. Kısmen ormanlık araziye de sıçrayan yangında 19 hektar alan zarar gördü.


İzmir'de orman yangınları! Birçok ilçede alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor: Yangın Kuşadası'na sıçradı

İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde ormanlık alanlarda; Çeşme ilçesinde ise makilik alanda yangın çıktı. Urla ilçesinde de otoyolun kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Selçuk ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını Kuşadası'nı dumana boğarken, Menderes ilçesindeki yangın nedeniyle, Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma, bölgede anonslar yaparak vatandaşların evlerini boşaltmalarını istedi. Selçuk ilçesinde çıkan yangın ise rüzgarın da etkisiyle Kuşadası'na sıçradı. Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve lojmanları ile evler tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Menderes ve Selçuk'taki yangınlara müdahale sürüyor. Yerleşim yerleri açısından risk söz konusu değil. 500 hektar alan yandı. Menderes ilçesindeki yangın hobi bahçesi kaynaklı. Failler gözaltına alındı." dedi.


#Orman yangını
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#Balıkesir
#Kahramanmaraş
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