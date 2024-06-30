İzmir alev alev yanıyor

İzmir'de 8'i ormanda, 8'i ise kırsal alanda olmak üzere toplam 16 yangın çıktı. Bu yangınların 11'i akşam saatlerinde kontrol altına alınırken özellikle Menderes ve Selçuk'taki orman yangınlarına müdahale gece saatlerinde de devam etti. Selçuk'taki yangın Kuşadası'na da sıçradı. Yangın bölgesindeki 2 otel ve evler tahliye edildi. Burada konaklayanlar, çevredeki diğer otellere yönlendirildi. Menderes'te ise yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Çamönü Mahallesi’nde bulunan bir ev yanarken, olayda can kaybının olmadığı belirtildi. İzmir'deki söndürme çalışmalarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi.