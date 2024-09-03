İzmir'de ABD askerine yönelik 'çuval geçirme' eylemine katılan 10 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre İzmir'de dün bir Amerikan askerinin başına çuval geçirilmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı.





ABD askerinin başına çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.





10 kişi tutuklandı





Mahkemeye sevk edilen üyelerden 10'u tutuklandı.









Saldırganların 5'i, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





Karara itiraz edileceği öğrenilirken 10 kişi, cezaevine sevk edildi.





İzmir'de yaşananlar





ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi.





Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi.





Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı.





İzmir Valiliği açıklaması





İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek 15 kişilik grubun ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunduğu belirtilmişti.





Açıklamada, “5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.















