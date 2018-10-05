Gündem İzmirde FETÖ operasyonu 16 gözaltı
İZMİR

Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler emniyete getirilmeye devam ediliyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler emniyete getirilmeye devam ediliyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 KİŞİ YAKALANDI

İzmir merkez olmak üzere Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Aranan 3 zanlının yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Türkiye'nin F-35'teki kritik rolünü çizerek gösterdiler

Türkiye'nin F-35'teki kritik rolünü çizerek gösterdiler
İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı

İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı

​Çin'deki Aiyi Nehri'nin adını neden değiştirdiler dersiniz?
ABD'yi takan yok

ABD'yi takan yok

​Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımı kesinleşti.

Deprem sonrası ilk Cuma

Deprem sonrası ilk Cuma

​Endonezya'dan duygulandıran kareler.
İzmirli tarım diyor

İzmirli tarım diyor

Kirası 100 liralık araziye 23 bin talip.
33 bin ret 2 bin kabul

33 bin ret 2 bin kabul

OHAL İnceleme Komisyonu rakamları açıkladı.
Karadeniz'de afet

Karadeniz'de afet

Yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Drift'e ters kelepçe

Drift'e ters kelepçe

​Tüneli trafiğe kapatıp lastik yakan magandalar adliyede.

Üst düzey kucaklaşma

Üst düzey kucaklaşma

İkili ilişkileri ve stratejik ortaklığı görüşecekler.

​Ekmek gibi su fiyatlarına da kar sınırlaması olsun.
CHP'deortalık karışacak

CHP'deortalık karışacak

​Yerelde istekler başka, teklifler başka.

Hakaret ettiiki gol attık

Hakaret ettiiki gol attık

Beşiktaşlı yıldız için maç sonu olay açıklama.
5 yıl içinde 4 ziyaret izni

5 yıl içinde 4 ziyaret izni

​Mursi'nin oğlundan babasının sağlık durumu için çağrı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.