İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
7 KİŞİ YAKALANDI
İzmir merkez olmak üzere Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.
Aranan 3 zanlının yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.