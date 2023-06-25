İzmir’de LGBT sapkınlığına geçit verilmedi: Uyarılara aldırış etmeyen 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı

İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen sapkın LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliği, geçtiğimiz cuma günü sapkın LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından gerçekleştirilmek istenen etkinliklerin genel ahlaka aykırı olduğunu ve provokatif olaylara sebep olabileceği, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla 2 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Valilik kararına rağmen LBGT üyeleri, eylem yapmak amacıyla bugün saat 17.45’te Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya geldi.