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İzmir’de LGBT sapkınlığına geçit verilmedi: Uyarılara aldırış etmeyen 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı

İzmir'de Valilik tarafından yasaklanmasına rağmen sapkın LGBT üyeleri eylem yapmak istedi. Caddede bekleme yapmamaları ve dağılmaları konusunda polis ekiplerince yapılan tüm ikazlara aldırış etmeyen sapkın LGBT üyelerine müdahalede bulunuldu. Polis ekiplerince uyarılara aldırış etmeyen 50’nin üzerinde LGBT üyesi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

20:41 . 25/06/2023 Pazar
IHA
İzmir’de sapkın LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi

İzmir’de sapkın LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi

İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen sapkın LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı.
İzmir Valiliği, geçtiğimiz cuma günü sapkın LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından gerçekleştirilmek istenen etkinliklerin genel ahlaka aykırı olduğunu ve provokatif olaylara sebep olabileceği, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla 2 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Valilik kararına rağmen LBGT üyeleri, eylem yapmak amacıyla bugün saat 17.45’te Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya geldi.

Sapkınlara polisten müdahale

Polis ekipleri caddeye çıkan tüm sokakları barikatlarla kapattı. Çevik Kuvvet ekipleri ve asayiş ekiplerin de katılımıyla geniş çaplı önlemler alınırken, bölgeye TOMA da sevk edildi. Caddede bekleme yapmamaları ve dağılmaları konusunda polis ekiplerince yapılan tüm ikazlara aldırış etmeyen sapkın LGBT üyelerine müdahalede bulunuldu. Polis ekiplerince uyarılara aldırış etmeyen 50’nin üzerinde LGBT üyesi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



#İzmir
#LGBT
#Sapkınlık
#Gözaltı
1 saat önce
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