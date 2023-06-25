İzmir’de LGBT sapkınlığına geçit verilmedi: Uyarılara aldırış etmeyen 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı

İzmir’de sapkın LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi
Sapkınlara polisten müdahale
Polis ekipleri caddeye çıkan tüm sokakları barikatlarla kapattı. Çevik Kuvvet ekipleri ve asayiş ekiplerin de katılımıyla geniş çaplı önlemler alınırken, bölgeye TOMA da sevk edildi. Caddede bekleme yapmamaları ve dağılmaları konusunda polis ekiplerince yapılan tüm ikazlara aldırış etmeyen sapkın LGBT üyelerine müdahalede bulunuldu. Polis ekiplerince uyarılara aldırış etmeyen 50’nin üzerinde LGBT üyesi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.