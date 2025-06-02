İzmir'deki çöp krizinde Cemil Tugay suçu selefi Tunç Soyer'e attı: Yaptığın ölçüsüz artış yüzünden

İzmir'de 23 bin işçinin greve gitmesi sonrası, şehrin en kalabalık noktalarında çöp yığınları oluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, suçu kendisinden önceki belediye başkanı CHP'li Tunç Soyer'e attı. "Bunların sebebi önceki belediye başkanının diğer sendikaya imzaladığı sözleşmede yaptığı ölçüsüz artıştır." diyen Tugay, "Onu gerekçe göstererek biz de o ücretleri isteriz diyerek talepte bulundular." diye konuştu.
CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 23 bin personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinden sonuç alınamayınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde görev yapan binlerce çalışan 29 Mayıs’ta grev kararı aldı.
Grevle birlikte başta temizlik ve ulaşım hizmetlerinde ciddi aksaklıklar baş gösterdi. Özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon gibi yoğun bölgelerde çöp yığınları dikkat çekerken, ortaya çıkan kötü koku ve görüntü kirliliği kentte yaşayanların tepkisini çekti.
Hem İzmirliler hem de şehri ziyaret eden turistler, oluşan olumsuz manzaradan duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Bölgedeki esnaflar ise temizlik sorunu nedeniyle müşteri kaybı yaşadıklarını ve bu durumun ekonomik zarara yol açtığını belirterek belediyeye eleştirilerini yöneltti.
Cemil Tugay, suçu selefine attı: Yaptığın ölçüsüz artış yüzünden
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşananlara ilişkin yaptığı yeni açıklamada suçu kendisinden önceki belediye başkanı CHP'li Tunç Soyer'e attı.