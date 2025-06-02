İzmir'deki çöp krizinde Cemil Tugay suçu selefi Tunç Soyer'e attı: Yaptığın ölçüsüz artış yüzünden

"Onu gerekçe göstererek biz de o ücretleri isteriz diyerek talepte bulundular. 23 bin kişiyi kapsayan böyle bir toplu iş sözleşmesinde eğer biz o rakamları verirsek bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin kaldırması mümkün değil. Bizden yapamayacağımız bir şey istiyorlar."