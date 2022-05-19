Gündem Jandarmada 27 bin 283 personelin yeni görev yeri belli oldu
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Jandarma'da 27 bin 283 personelin yeni görev yeri belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığınca 27 bin 283 personelin görev ataması gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi AA
Jandarmada 27 bin 283 personelin yeni görev yeri belli oldu
Arşiv

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 27 bin 283 personeli kapsayan 2022 yılı genel atamaları kapsamında, 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'nci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan, temdit başvurusunda bulunan ve öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak yapıldı.

Takvime uygun yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.

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