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Japonlardan uyarı: Delta mutasyonu yaklaşık 2 kat daha bulaşıcı

Japon bilim adamları Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19 Delta mutasyonu hakkında araştırma gerçekleştirdi. Araştırmalar sonucunda, Delta mutasyonunun 1.95 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Japonlardan uyarı: Delta mutasyonu yaklaşık 2 kat daha bulaşıcı
Foto:Arşiv

İlk olarak Hindistan’da doğrulanan Kovid-19 Delta mutasyonu dünyayı alarma geçirirken, Japon bilim adamları söz konusu mutasyonun bulaşma riskine dair bir bilimsel araştırma gerçekleştirdi.

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Kyoto Üniversitesi Profesörü Hiroshi Hishiura ve Hokkaido Üniversitesi Profesörü Kimihito Ito liderliğindeki bir grup, Tokyo’da yapılan PCR testlerinin sonuçlarını ve uluslararası bir korona virüs veritabanını inceledi.

  • Bir taşıyıcının virüsü bulaştıracağı ortalama insan sayısı açısından, Delta mutasyonunun virüsten 1.95 kat daha bulaşıcı olduğunu tespit eden ekip, çalışma sonuçlarını Japonya Sağlık Bakanlığı’na sundu.

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Olimpiyat uyarısı

Japonya’dan gelen verilere dayanarak, mutasyonun 12 Temmuz’a kadar yeni vakaların yarısından fazlasını oluşturabileceği uyarısı yapan uzmanlar, Tokyo Olimpiyatları’nın başlangıç tarihi olan 23 Temmuz’da, Delta mutasyonunun ülke çapındaki günlük yeni vakaların yüzde 68.9’unu oluşturmasının beklendiğini açıkladı. Japonya’da Kovid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 791 bin 699’a ulaşmış, ölü sayısı da 14 bin 618’e yükselmişti.

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