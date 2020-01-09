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POLİTİKA

Jet yargılama

1 Ocak’tan itibaren uygulamaya başlanan ‘seri muhakeme usulü’nde ilk karar çıktı. Ankara’da tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle soruşturma açılan kişinin adliyeye çağırıldığı gün yargılaması tamamlandı. Ceza 4 aydan 2 aya indirilip 5 yıl ertelendi. 2020’de 200 bin dosyanın jet yargılamasının yapılması öngörülüyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Etkin savcı, daha az dava ve hızlı karar hedefiyle Türk yargı sistemine kazandırılan seri muhakeme usulü, 1 Ocak’tan itibaren 379 adliyede uygulamaya konuldu. Söz konusu usulün uygulandığı ilk karar Ankara’da çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tehlikeli araç kullanan O.A. hakkında seri muhakeme usulünün uygulanabileceği suçlardan olan “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan soruşturma dosyası açıldı. Önceki gün Ankara Başsavcılığı Seri Muhakeme Bürosu’na çağırılan O.A. avukatı huzurunda seri muhakeme usulü ile savcının belirlediği yaptırım ve güvenlik tedbirleri teklifini kabul etti.

AYNI GÜN SONUÇLANDI

4 ay hapis cezası belirlenen şüphelinin cezası 2 aya düşürüldü. Suçlunun sabıkası ve tazmini gereken mali bir zararın bulunmaması, yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşması nedeniyle bu cezanın da 5 yıl ertelenmesi kararlaştırıldı. Savcılığın talepnamesi ile birlikte aynı gün duruşma açan mahkeme, şüpheliyi avukat huzurunda dinledikten sonra hüküm kurdu. Normal şartlarda söz konusu suç yönünden bir soruşturma ve dava 6 ay ile 1 yıl arasında sürerken, seri muhakeme usulü ile bu süreç bir günde tamamlandı. 2020’de 200 bin dosyanın seri muhakeme usulünün uygulama alanına girmesi öngörülüyor.

Kamuda sulh dönemi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün önceki günkü kabine toplantısında, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de yer alan kamunun taraf olduğu uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin önemli bir sunum yaptığı öğrenildi. Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıkların adli ve idari yargıda önemli bir işyükü oluşturduğuna işaret eden Bakan Gül, amacın kamu kurumlarının kendi aralarında ve vatandaş arasında doğan uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesinin sağlanması olduğunu vurguladı. İdare ve vatandaş arasındaki uyuşmazlıklar ile farklı kurumlar arasındaki kamu hukuku ve özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda sulh müessesesine başvuru zorunlu olacak. Devlet kurumları ile çalışanı arasındaki uyuşmazlıklar dava yoluna gitmeden, arabuluculuk uygulamasıyla çözümlenmesinin önü açan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan düzenlemenin iyi işletilmesi için sulh komisyonları yeniden yapılandırılacak. Kamu kurumları arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin sulh ile ilgili yüksek komisyon oluşturulacak. 2. Yargı Paketi’nde yer alması beklenen düzenlemeyle idare ile vatandaş mahkemede karşı karşıya gelmeden sorun barışçıl bir şekilde çözüleceği gibi, mahkemelerin işyükünün de azalması sağlanacak.

Bu suçlarda uygulanacak

  • Seri muhakeme usulü, ispatı kolay olan ve önem derecesi düşük değerlendirilen sınırlı bazı suçlar için uygulanıyor. O suçlardan bazıları şöyle:
  • * Hakkı olmayan yere tecavüz
  • * Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
  • * Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
  • * Gürültüye neden olma
  • * Parada sahtecilik
  • * Mühür bozma
  • * Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
  • * Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
  • * Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması.

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