Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kabinede kritik başlıklar: Orta Doğu ekonomi güvenlik

Kabinede kritik başlıklar: Orta Doğu ekonomi güvenlik

09:1118/05/2026, الإثنين
Diğer
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine, yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak.

Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak.

Tahran-Washington hattındaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de arttırıyor. Kabine toplantısında, enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez’deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak.

"Terörsüz Türkiye" gündemi de masada olacak

Kabine'nin bir diğer önemli başlığı Terörsüz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak.

#Kabine Toplantısı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Orta Doğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! ALES/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?