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Kaçak hac yapanlara Suudi Arabistan'dan önlem: İzinsiz gelenlere ağır yaptırımlar uygulanacak

Kaçak hac yapanlara Suudi Arabistan'dan önlem: İzinsiz gelenlere ağır yaptırımlar uygulanacak

10:3929/04/2025, Salı
Yeni Şafak
AA
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Suudi Arabistan'dan kaçak hac önlemi
Suudi Arabistan'dan kaçak hac önlemi

Suudi Arabistan, bu yıl hac döneminde kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hac izni olmadan Mekke ve diğer kutsal bölgelere girmeye çalışan kişilerin artış göstermesiyle beraber önlem için düğmeye basıldı. İzinsiz hacca gelenlere hem para cezası hem de ülkeye giriş yasağı verilecek.

Gelen bilgiye göre; Suudi Arabistan, 'kaçak hacca' karşı düğmeye basıldı. Ülkenin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarından itibaren başlayacak ve 44 gün sürecek yeni düzenlemeye göre, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası uygulanacak.


Ziyaret vizesiyle hac yapmaya kalkışanlara yardımcı olanlara ise 100 bin riyale (yaklaşık 26 bin dolar) kadar para cezası verilecek.



10 YIL ÜLKEYE GİREMEYECEK


Ayrıca, izinsiz hac yapmaya çalışan yabancı ziyaretçiler sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklanacak.

Ziyaret vizesi sahiplerini taşıyan araçlara da mahkeme kararıyla el konulabilecek.


Geçtiğimiz yıl, 221 bin 854’ü Suudi Arabistan içinden olmak üzere toplam 1 milyon 833 bin 164 kişi hac farizasını yerine getirmişti.



#Suudi Arabistan
#kaçak hac
#içişleri bakanlığı
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