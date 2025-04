Depremden önce gökyüzünde beliren ışıklar: Gerçek mi tesadüf mü?

NEDEN HER DEPREMDE GÖRÜLMÜYOR?

NEDEN HER DEPREMDE GÖRÜLMÜYOR?

Her yer kabuğu gerilimi nasıl her zaman bir depreme yol açmıyorsa, her deprem de mutlaka bu tür ışık olaylarını doğurmuyor. Hatta bu ışıklara tanık olunması o kadar nadir ki, uzmanların tahminine göre bu olaylar yalnızca gerçekleşen depremlerin yüzde 5’lik bir kısmında ortaya çıkıyor. Bu da ışıkların yalnızca çok özel jeolojik ve fiziksel koşullarda oluşabildiğini kanıtlıyor.