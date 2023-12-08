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81 ilde eş zamanlı 'Çengel' operasyonu: 23 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu

Kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-4" operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 23 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:12 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:07 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kaçak ve sahte alkole yönelik 81 ilde 'Çengel' operasyonu
Kaçak ve sahte alkole yönelik 81 ilde 'Çengel' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çengel-4' operasyonlarında 25 bin 603 litre kaçak ve sahte alkol ile etil alkol ele geçirildiğini, 189 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı.


Bakanı Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 İlde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-4 Operasyonları" düzenlendi.



Operasyonlarda;

📌 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi.

📌 8.310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye,

📌 13.472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye,

📌 12.131 litre etil alkole,

📌 1.704 adet boş şişe ve 1.600 adet bandrole,

📌 1.680 adet alkol aroması ve 68.121 adet etikete el konuldu.



Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.




#Çengel operasyonları
#Kaçak alkol
#Sahte Alkol
#Ali Yerlikaya
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