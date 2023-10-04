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Kadın polis başından vurdu

İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıda ilk terörist kendini patlattıktan sonra ikinci terörist nizamiyeden içeri girip sırtındaki bombayı patlatmak istedi. Ancak terörist başından vurularak öldürülünce emeline ulaşamadı. Teröristi başından vurarak belki de büyük faciayı önleyenin bir kadın polis olduğu öğrenildi.

Fazlı Şahan
04:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz, 2013 yılında 17 yaşında terör örgütü katıldı.

Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz, 2013 yılında 17 yaşında terör örgütü katıldı.

İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıda ilk terörist kendini patlattıktan sonra ikinci terörist nizamiyeden içeri girip sırtındaki bombayı patlatmak istedi. Ancak terörist başından vurularak öldürülünce amacına ulaşamadı. Teröristi başından vurarak belki de büyük faciayı önleyenin bir kadın polis olduğu öğrenildi.


ORMANDA MI SAKLANDILAR?

Öte yandan teröristlerin üşümemek için termal içlik, kalın yün çorap ve dağcı ayakkabısı giydiği tespit edildi. İki teröristin saldırı öncesinde birkaç gün ormanlık alanda saklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı sırasında etkisiz hale getirilen teröristlerden 1996 doğumlu Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz, 2013 yılında 17 yaşında terör örgütü katıldı.


YANIK TELEFON İNCELEMEDE

Teröristlerden birinin üzerinden çıkan telefon da incelemeye alındı. Söz konusu telefonun patlamadan hasar gördüğü ve yanık olduğu öğrenildi. Siber polislerin telefondaki verileri kurtarmaya çalıştığı bildirildi.


#Ankara
#İçişleri Bakanlığı
#saldırı
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