Kadrolarda 50+1 kriteri

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre süreci, 28 Kasım’da delege seçimleri ile başladı. 10 milyon 400 bin üyesi bulunan AK Parti’de taban 430 bin delegenin belirlenmesi için sandığa davet edildi. Yapılan seçimler büyük oranda tamamlandı. Bu hafta sonu eksik kalan belde ve mahallelerde delege belirleme işlemleri gerçekleştirilecek.

2020’DE TAMAMLANACAK

Aralık ayının son haftası ile 2020 Ocak ayının ikinci haftası arasında belde kongreleri yapılacak. Bu süreçte nüfusu 5 binin üzerinde olan 40 beldede kongreler gerçekleştirilecek. Ardında da ilçe kongreleri süreci yaşanacak. 2020 sonu itibarıyla ise tüm Türkiye’de il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak.

YOL HARİTASI ÇIKARIYORUZ

AK Parti’nin 7’inci Büyük Kongresinin ise 2021 yılının başlarında yapılması planlanıyor. Kongre süreçleri ile birlikte AK Parti’yi 2023 yılına taşıyacak kadrolar belirlenmiş olacak. AK Parti kaynakları, yeni teşkilat kadroları konusunda “Yeni sistemin bir takım kodları var. Biz bu yeni kodlara uygun olarak bir yol haritası çıkarıyoruz. Türkiye artık siyasi partilerin adaylarının yüzde 50+1’i alarak iktidar olabilecekleri bir sisteme geçti. Biz de kadrolarımızı revize ederken, takviye ederken, değerlendirmelerimizi yaparken bunun ışığında bir değerlendirme yapıyoruz” bilgisini paylaştı.