Gündem Kafe ve restoranlarda "1 Haziran" hazırlığı
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Kafe ve restoranlarda "1 Haziran" hazırlığı

Kabine toplantısında alınacak kararları dört gözle bekleyen kafe ve restoran sahipleri, 1 Haziran’da açılma ihtimalini göz önünde bulundurarak kolları sıvadı.

Haber Merkezi İHA
Kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Esnaf Nurettin Karaağaç, "Hazırlıklarımızı da yaptık artık kararları bekliyoruz” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir süredir sadece paket servis ve gel-al uygulaması ile hizmet veren kafe ve restoran gibi işletmelerin 1 Haziran itibariyle müşteri kabul edebilecek olma ihtimali üzerine temizlik ve hazırlık çalışmaları başladı.

İşletme sahipleri ve çalışanları açıklanacak kararları heyecanla beklerken, kafe ve restoranların yanı sıra lokanta ve çay ocaklarında da 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni kararlara yönelik çalışmalar ve hazırlıklar sürüyor.

"ÇOK BEKLEDİK"

Tüm hazırlıklarını yaptıklarını ve açıklanacak kararları beklediklerini söyleyen esnaf Nurettin Karaağaç, “İnşallah çok güzel şeyler olur. Ülkemizin başındaki bu korona belasından kurtulmak için bu zamana kadar bekledik esnaf olarak. Esnafımız çok zor durumda. İnşallah çok güzel kararlar çıkar. Herkes kendini kurtaracak şekilde para kazanır. Evine ekmek getirir. Cumhurbaşkanımızdan güzel açıklamalar bekliyoruz. Hazırlıklarımızı da yaptık artık kararları bekliyoruz” dedi.

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