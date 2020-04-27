Kağıthane Belediyesi İBB'nin "İSKİ tesislerinin dezenfekte edilmesi" talebini geri çevirmedi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
- İstanbul'da Kağıthane Belediyesi, cadde ve sokakların yanı sıra kamuya ait binaların da dezenfekte işlemini gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane Belediyesi'ne gönderdiği talep ile "İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yoğun kullanılan A-B ve C bloklarının dezenfekte edilmesini" istedi.
Bu talebi geri çevirmeyen Kağıthane Belediyesi, İBB yerine dezenfekte çalışmalarını yaparak İSKİ'de hijyen şartlarının oluşmasını sağladı.